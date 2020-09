Imunolog Srđa Janković kaže za Pink da je u borbi sa koronavirusom važno da svi poštuju mere Krizbog štaba, jer u suprutnom rezultat neće biti pozitivan. On je naglasio da je to važno, jer je počela školska godina i završili su se godišnji odmori pa se ljudi polako vraćaju svojim radnim obavezama.

- Efekat neće biti pozitivan ukoliko se na primer samo u školi poštuju mere, dok se u estradnim vodama to ne čini. Zbog toga je važno da ih se svi pridržavamo. Ukoliko dođe do pogoršanja situacije, mi onda ne bi mogli da ocenimo koliko je otvaranje škola tome doprinelo, a koliko su doprinele druge stvari – smatra dr Janković.

Kako naglašava, cilj svih treba da bude da se porast broja zaraženih ne dešava, već da se teži opadajućem trendu.

- Čim negde dozvolimo da se negde poveća njegova cirkulacija, to se odražava na sve ostalo – dodao je.

Na pitanje o negaciji pojedinih roditelja na društvenim mrežama oko toga da li deca treba da nose maske, dr Janković kaže je suština maske da zaštiti zdravlje svih, pa i dece.

- Maska je svrsishodna, opravdna i nephodna i to ne samo u školama. Pored maske, važno je držanje socijalne distance. Tako je ne samo u školama, već svuda. One su okosnica u borbi sa COVID-19 – kaže on i dodaje da je to i dalje glavno oružje koje će biti „na snazi“ sve do pronalaska vakcine.

Kako kaže, praksa je da deca lakše podnose virus, ali da se u svetu pokazalo da i tu ima izutetaka, pa zbog toga je važno da svi budu na oprezu.

-Naravno da deca nemaju najtežu kliničku sliku, ali oprez je neophodan. Dešavalo se u svetu da su neka deca preminula od posedica korone. Kada kažemo da deca nisu u opasnosti, to je relativno, oprez je neophodan – naglasio je on.

Kako kaže, svaki život je važan, a posebno treba voditi računa o zdravlju dece.

- Jedno dete da nastrada, mi to ne možemo da prihvatimo ni na koji način – dodaje dr Janković.

Kako objašnjava kolektivno nošenje maski zapravo može da pruži pravi efekat u brobi sa koronom.

- Maska nije kompletna zaštita, ali je važna. Mi imamo kolektinu zaštitu, ukoliko to radimo svi, onda to znači da se smanjuje šansa da se neko zarazi.

Vest da iz dana u dan opada broj obolelih, ali je i dalje veliki broj ljudi na respiratorima dr Janković objašnjava za njih potrebno vreme.

- Bolest traje neko vreme. Opadajući trend se prvo vidi na dnevnom nivou, pa tek posle nekoliko nedelja će se to odraziti – kaže dr Janković.