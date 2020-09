Zanatlija Miloš iz Kukića je za konje ono što je obućar za čoveka

Može se reći da nema boljeg obućara za konje u čačanskom kraju od Miloša Pavlovića iz sela Kukići.

Ovaj zanatlija potkiva plemenite životinje već decenijama unazad, a njegove komšije kažu da je najbolji u tom specifičnom poslu. Iako deluje prosto, rabota nije ni najmanje laka, a majstor je bitan isto koliko veterinar. Mora da ima čvrstu i stabilnu ruku, da bude izuzetno miran i dobro raspoložen jer konji su izuzetno senzibilne životinje, prenosi agencija RINA.

„Prvo se konj raskuje, ide bos neko vreme, onda se omekšavaju kopite kako bi intervencija bezbolno prošla. Zatim se uzima alat i konj se potkiva. Najvažnije je uzeti dobre mere, onda se sve to rihta i na kraju zakiva. Jako je važno da konj bude miran, a tu je presudna uloga potkivača jer se mora poznavati priroda konja, nekad se dešava da neće da pruži nogu i onda je psihologija presudna“, priča za RINU Miloš potkivač.

Da izreka „jak kao konj“ zaista ima pravo značenje dokaz je i činjenica da se ove životinje potkivaju dok stoje, što nijedna druga vrsta ne bi istrpela. Nekada kada su konji bili života vredni, jer je na njima počivalo celo domaćinstvo i Miloš je imao mnogo više posla, sada se ovim životinjima isključivo bave ljubitelji i tek po neki domaćin.

„Da bi se napravila jedna potkovica potrebno je oko dvadeset minuta, a ceo proces odvija se u tri faze. Ona mora da ima pravilan oblik, jer je to kao cipela za čoveka. Ako mera nije prava onda žulja ili spada, a onda je konj nervozan i izbegava da se kreće, samo leži. Ukoliko se posao ne odradi kako treba može doći i do upale kopita. Po nekom pravilu trebalo bi da konj dolazi na održavanje na svakih 40 do 45 dana, tačnije da se potkiva tri do četiri puta godišnje“, priča Miloš.

Kao i većina zanata i održivost potkivača vrlo je neizvesna. Pre je u svakom selu bilo po njih nekoliko, a sada je broj takvih majstora drastično smanjen u čitavoj Srbiji. Miloš kaže da će svoje znanje svakako preneti bilo kome ko bude imao želju da potkiva konje, jer iako mnoge stvari izlaze iz mode, konj uvek mora da ima zdrava kopita kako bi slobodno galopirao.