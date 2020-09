LEPE VESTI! Ukinuta vanredna situacija u Arilju

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug AP/Bernd Wuestneck/dpa via AP | |

U Arilju je danas ukinuta vanredna situacija, uvedena sredinom jula zbog pandemije korona virusa, rekao je predsednik opštine Predrag Maslar.

Maslar je rekao da je odluka doneta jednoglasno na sednici Križnog štaba, na osnovu informacije iz Doma zdravlja da su prestali razlozi za vanrednu situaciju. "Prema podacima iz Doma zdravlja epidemiloška sutacija u opštini je znatno bolja i nema pacijenata sa teškom kliničkom slikom", rekao je Maslar.

Predsednik opštine, koja ima 18.500 stanovnika, kaže da su na snazi ostale mere vlade o zaštiti od korona virusa.On je dodao da će ugostiteljski objekti, zatvoreni, raditi do 21 sat, a ako imaju baštu do ponoći, svaki dan osim vikendom kada je radno vreme produženo za sat. U ugostiteljske objekte se ubrajaju i registrovane plaže, a trgovinski objekti će raditi od šest do 23 sata.