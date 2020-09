Bojan Raičević: Brigu o vašem zdravlju poverite „Dunav osiguranju”

Letovanje, putovanja, karantin... Sve su to učestale teme ovih dana, a nedoumica i pitanja je mnogo.

I pored preporuke da građani zbog kovida 19 leto provedu u zemlji, na nekom od brojnih turističkih mesta na mapi Srbije, neki su ipak otputovali van granica naše zemlje: turistički, poslovno ili iz drugih razloga.

- Kompanija „Dunav osiguranje” prati aktuelna dešavanja i, shodno merama Vlade Republike Srbije, ponudila je svojim klijentima najbolju opciju za siguran i bezbrižan put. Kao najveća osiguravajuća kuća koja se najpre zalaže za društveno odgovorno poslovanje, svim osiguranicima omogućili smo polisu putnog zdravstvenog osiguranja (PZO), gde je, pored standardnih rizika, obuhvaćen i rizik od kovida 19. To je još jedan pokazatelj da „Dunav osiguranje” vodi računa o svojim klijentima u svim životnim okolnostima. Osiguranici su to prepoznali. Samo od polovine juna do danas njih oko 60.000 se osiguralo pre putovanja u inostranstvo, a više od 70% opredelilo se za polisu koja uključuje i pokriće od kovida 19, kaže Bojan Raičević, član Izvršnog odbora Kompanije „Dunav osiguranje”, i pojašnjava da često cena usluge uslovljava i njen odabir, a cena individualne polise putnog osiguranja za sedam dana boravka u inostranstvu iznosi oko 1.200 dinara. Ukoliko je naši osiguranici zaključe onlajn do 30. septembra, imaju i dodatni popust od 15%. Polise putnih osiguranja mogu se zaključiti i na oko 600 prodajnih mesta.

Najviše pokriće po polisi za PZO na srpskom tržištu, čak 35.000 evra

- Polisa koju smo ponudili našim sugrađanima, naglašava Raičević, osim standardnih rizika pruža dodatno pokriće za kovid 19 i obuhvata:

- troškove pregleda lekara i testiranja u slučaju ispolјavanja simptoma infekcije radi hitne medicinske pomoći i dijagnoze infekcije kovidom 19;

- troškove nabavke lekova u vanbolničkom lečenju za slučaj potvrđene infekcije;

- troškove bolničkog lečenja i

- troškove repatrijacije do sume od čak 5.000 evra.

Suma osiguranja po polisi za PZO + kovid 19 iznosi 35.000 evra i najviša je na našem tržištu, ističe Bojan Raičević i dodaje da svi osiguranici „Dunava” treba da znaju da će jednim telefonskim pozivom Kontakt centara asistentske kompanije dobiti jasne, pouzdane i precizne informacije o neophodnom lečenju. Troškove ambulantskog lečenja i kupovine lekova „Dunav” će nadoknaditi osiguraniku po povratku u zemlju prebivališta u najkraćem roku.

„Dunav” u ovoj godini isplatio osiguranicima oko 90 miliona dinara po polisam za putna osiguranja

Govoreći o proceduri postupanja prilikom obolevanja od kovida 19, najčešćim rizicima po polisama koji su se desili osiguranicima „Dunav osiguranja”, ali i broju odštetnih zahteva član Izvršnog odbora Kompanije „Dunav osiguranje” Bojan Raičević ističe:

- Samo u ovoj godini podneto je više od 5.000 odštetna zahteva osiguranika po polisi za PZO, po kojima je Kompanija „Dunav” isplatila oko 90 miliona dinara. Analizom je utvrđeno da su najčešći uzroci šteta bile respiratorne i gastrointestinalne infekcije, kao što su otitis, bronhitis, faringitis, gastroenteritis, zatim povrede ekstremiteta (prelomi, uganuća) i alergijske reakcije. Bilo je i slučajeva aktiviranja polise za PZO zbog obolevanja od kovida 19. Svi naši osiguranici su efikasno i kvalitetno zbrinuti na obostrano zadovoljstvo, navodi Raičević.

Sve detaljnije informacije o putnim osiguranjima zainteresovani mogu dobiti besplatnim pozivom na broj Kontakt centra „Dunav osiguranja” 0800 386 286, putem i-mejla kontaktcentar@dunav.com, ili na sajtu Kompanije www.dunav.com.