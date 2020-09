RHMZ OBJAVIO DETALJNU PROGNOZU: Evo koliko još možemo da uživamo u letnjim temperaturama!

U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano, uz slab i umeren severozapadni vetar, na istoku povremeno jak, prognoza je Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).



Ujutru će po kotlinama i duž rečnih tokova biti kratkotrajne magle ili niske oblačnosti.

Jutarnja temperatura od 11 do 18, a najviša dnevna od 24 do 28 stepeni.

Prognoza za 7 dana

I u Beogradu će sutra tokom dana biti pretežno sunčano, uz slab i umeren vetar, i jutarnju temperaturu od 11 do 14, a najvišu dnevnu oko 26 stepeni.

Samo je ujutru u nižim delovima grada moguća kratkotrajna magla ili niska oblačnost.

Prema prognozi vremena za narednih sedam dana, do 11. septembra biće pretežno sunčano i toplo sa dnevnom temepraturom u većem delu dana malo iznad normale za ovo doba godine.

Samo je u utorak, uz više oblačnosti na severu i zapadu, ponegde moguća slaba kiša.

Vreme do 15. septembra

Do subote noći i jutra vrlo sveži, a tokom dana malo o umereno oblačno uz duže sunčane intervale, dok će sutra biti nešto više oblaka. Padavine se uglavnom ne očekuju, mada se ponegde pojava vrlo slabe, prolazne kiše sutra ne može isključiti.

Vetar slab, danas istočni, a sutra i u petak uglavnom severozapadni.

Jutarnji minimum od 8 do 15, ponegde i oko 5 stepeni Celzijusa, a dnevni maksimum od 19 do 26 stepeni Celzijusa.

Za vikend sa jačanjem ciklona nad Britanijom sledi dotok toplijeg vazduha sa juga te će uz pretežno sunčano vreme dnevni maksimumi biti malo iznad proseka i trebalo bi se kretati od 22 do 29, ponegde do 30 stepeni Celzijusa, a na jugu i do 32 stepena Celzijusa.

Početkom sledeće nedelje se računa na premeštanje vrlo slabog fronta uz prolazno naoblačenje i ređu pojavu kiše, uglavnom na zapadu regiona. Malo će osvežiti uz maksimume od 17 do 26 stepeni Celzijusa.

Zatim oko 10. septembra ponovo relativno toplo uz sveže i ponegde maglovite noći te dnevne maksimume od 23 do 29, ponegde oko 0 stepeni Celzijusa i to uglavnom u zaleđu Jadrana i na jugoistoku Srbije.

Oko 12. septembra na oba modela stoji signal za moguće malo izraženije pogoršanje uz prolaznu kišu i manje zahlađenje, ali trenutno prognostički materijal barem do 15. septembra, a potencijalno i duže ne simulira bilo kakvo jače pogoršanje i zahlađenje.