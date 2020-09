KAZNE ZA NEPOŠTOVANJE EPIDEMIOLOŠKIH MERA OD 20.000 DO 2 MILIONA - telefoni za prijave zvone non-stop

Nepoštovanje epidemioloških mera koje su donete zbog suzbijanja korona virusa može skupo da nas košta, što novčano, što povećanjem broja zaraženih.

Neke od mera koje građani Srbije najčešće ne poštuju jeste okupljanje do 30 ljudi u zatvorenom prostoru, ali to što ne drže propisanu distance od minimun 1,5 metara.

Dr Predrag Kon, epidemiolog i član Kriznog štaba oštro je reagovao na slike i snimke koje je dobijao sa nastupa jedne estradne umetnice te naglasio da je u pitanju "bojkotovanje svih epidemiološki propisanih mera". Velika prašina u javnosti podigla se tako nakon što je Kon osudio masovna okupljanja na proslavama u Smederevu i Vrnjačkoj Banji, za koje se kasnije utvrdilo da je na njima nastupala Teodora Džehverović. Odmah nakon toga, uputio je pismo premijerki Ani Brnabić, nakon čega je održan vandredan sastanak Kriznog štaba, pri čemu su donete nove mere.

Krizni štab uputio je pisma svim gradonačelnicima i predsednicima opština u kojima ih podseća da su dužni da obezbede poštovanje svih epidemioloških mera na svojoj teritoriji, bez izuzetka i da bilo kakvog tolerisanja nepoštovanja mera neće biti.

Ukoliko se uoči makar i minimalno nepoštovanje preventivnih mera, nadležni organi su u obavezi da postupaju u skladu sa zakonom i takvo ponašanje sankcionišu. Ovo se pogotovo odnosi na organizatore različitih događaja širom Srbije, čija je obaveza da obezbede sve uslove kako zdravlje građana ne bi bilo ugroženo.

Telefoni za prijave zvone non-stop

Inače, brojevi telefona Republičke inspekcije za prijavu oni koji ne poštuju epidemiološke usijao se, a kako je "Blic" pisao, poslednjih dana operateri imaju pune ruke posla, prijave stižu iz minuta u minut.

- Primamo dosta prijava svakodnevno. Odnose se na održavanje raznoraznih skupova, na rad klubova, kao i one prijave koje su za nenošenje maske ili nepoštovanje distance. Prijave više stižu sa periferije, u odnosu na Beograd. Stizale su i za skupove od preko 1.000 ljudi, za nepridržavanje karantina, ali i za nepropisni rad kafića – istakli su operateri koji rade na broju teleona - 011/6350322.

Malo je više onih koji ne bi prijavili

Kako bi istražili koliko su građani spremni da prijave svoje komšije, pojedince, bilo koga ko krši pravila, a time ugrožava sve nas, sproveli smo anketu na našem sajtu. Ispostavilo se da je ipak malo više onih koji se za tako nešto ne bi odlučili.Na pitanje: "Da li ćete prijaviti ako vidite da neko ne poštuje epidemiološke mere?", najviše odgovora bilo je pored tvrdnje "Ne, to je nadležnost inspekcija, a ne građana" (357 glasova), dok je odmah nakon toga bila tvrdnja "Da, naravno, nervira me bahatost pojedinaca" (293).

Da ne želi nikome da pravi probleme izjasnilo se 139 anketiranih, dok je odgovro "Da, ako bi to moglo da ugrozi druge ljude" dalo njih 123.Suma sumarum - da ne bi prijavilo izjasnilo se njih 469 ili 53 odsto, a da bi to uradilo njih 416 ili 47 odsto.

Kazne paprene

Inače, pored toga što je krenuo intenzivni inspekcijski nadzor nad restoranima i kafićima, kako bi se videlo da li poštuju sve mere, paprene su i cene kazni koje ih mogu stići.Naime, u zatvorenom prostoru ne sme biti više od 30 ljudi, obavezno je nošenje maski svih zaposlenih sve vreme, dok gosti mogu da bude bez istih dok sede sa stolom, a mora se držati i propisano rastojanje od najmanje 1,5 metara.

Kazne za nepoštovanje ovakvih mera mogu biti 500.000 dinara minimum. Kako je naglasio ministar zdravlja, Zlatibor Lončar, sigurno je da novčana kazna neće biti ispod te sume.

Vlasnici su dužni da organizuju održavanje higijene, dezinfekciju pribora i stolova, obezbede zaštitna sredstva na stolovima i u toaletima, kao i mašinsko pranje posuđa.Kazna za zaposlene koji ne budu poštovali propisane mere kreće se od 10.000 do 20.000 dinara.Oni koji ne nose maske u javnom gradskom prevozu ili zatvorenom prostoru moraće da budu spremni da "iskeširaju" između 20.000 i 150.000 dinara. Pravna lica koja ne poštuju propisane mere sa računa će izdvojiti od 50.000 do 2.000.000 dinara.

Novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj zdravstvena ustanova i drugo pravno lice ako ne obavlja dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju, a ne ispunjava propisane uslove ili ne postupi po naređenim merama i ne uzme obavezno učešće u suzbijanju zarazne bolesti i korišćenju određenih objekata, opreme i prevoznih sredstava.

Odgovorno lice u zdravstvenoj ustanovi i drugom pravnom licu kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 30.000 do 150.000 dinara. Za prekršaj kazniće se osnivač privatne prakse, preduzetnik novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 500.000 dinara.Za utvrđen prekršaj, kazniće se fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 20.000 do 150.000 dinara.Svi građani Srbije koji uoče nepoštovanje preventivnih mera to mogu prijaviti putem jedinstvenog Kontakt centra za inspekcije i to posredstvom portala www.inspektor.gov.rs ili pozivom na broj telefona 011/6350322.