Iz škole u Beogradu traže saglasnost roditelja da se dete (8) samo vraća kući - Evo kakvo je mišljenje stručnjaka

U jednoj beogradskoj školi učiteljica je roditeljima učenika trećeg razreda tražila da napišu saglasnost, ako žele, da deca smeju da se vraćaju sama kući.

Ovo je zbunilo mame i tate jer su poslednjih meseci, zbog korone, često slušali da mališani do 12. godine ne smeju da ostaju sami kod kuće. Takođe se pitaju da li su iz škole smeli to da traže.

- Kad mi je ćerka, koja ima osam godina, rekla da treba da potpišem saglasnost bila sam u nedoumici. Znam da sam se ja vraćala sama u tim godinama, ali tada nije bila priča da dete do 12 godina ne sme ili ne treba da ostaje samo. Pošto su iz škole to pitali, zaključila sam da je u redu da se sama vraća, ali ipak me plaši priča da deca ne treba da budu bez nadzora odraslih - započela je razgovor za Telegraf.rs M.P. (35) iz Beograda.

Kako kaže, ona se pita da li je bezbedno da dete od osam godina bude samo na ulici ako ne treba to da bude u kući.

- Po mom mišljenju ulica je opasnija od kuće. Kad se vraća sama iz škole može da se desi da je udari auto, da je neko napadne, otme... Ne želim o tome ni da razmišljam. A kod kuće takvih opasnosti nema, a ipak mesecima slušam kako tu ne treba da ostaju sami. Kako onda da donesem odluku da li da potpišem saglasnost? - pita se majka osmogodišnje devojčice.

Kako se često pominjalo da deca do 12 godina ne bi trebalo da ostaju sama, postavili smo pitanje Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja da li je škola smela da traži saglasnost.

- Čuvanje i podizanje deteta je regulisano Porodičnim zakonom, koji je u nadležnosti drugog Ministarstva, pa odgovor potražite u odredbama tog Zakona. Traženjem saglasnosti, škola želi da zna da li neko dolazi po decu ili se sama vraćaju i tu nije ništa sporno - naveli su iz ovog Ministarstva.

U Porodičnom zakonu u Članu 69, u stavu tri, piše da roditelji ne smeju da ostave bez nadzora dete predškolskog uzrasta.

MIŠLJENJE ADVOKATA

Kako bismo pokušali da rešimo nedoumicu pojedinih roditelja, kontaktirali smo advokata da nam objasni da li deca koja idu u treći razred smeju da se vraćaju sama kući.

- Deca do 12 godina ne bi trebalo da ostaju sama, ali to nije isključeno ako je nužda. Ne možemo da osudimo roditelje ako moraju da idu na posao a nema ko da ih čuva. Međutim, dete koje ima osam ili devet godina ne bi trebalo da se vraća kući samo jer je deci u tom uzrastu pažnja razasuta - započeo je razgovor Omer Čehović, advokat.

Sagovornik napominje da se dugo bavio i pedagoškim radom i da govori iz velikog iskustva.

- Deci je veliki problem da se fokusiraju naročito kad su u društvu i onda može da se desi da na semaforu ne vide da je crveno za pešake i da pređu ulicu. Tek kad dete napuni oko 15 ili 16 godina je bezbedno da ide samo i to pod uslovom da nisu upali u loše društvo - kazao je Čehović.

MIŠLJENJE DEČIJEG PSIHOLOGA

Međutim, sa stavom advokata ne slaže se dečiji psiholog.

- Prema mom mišljenju deca u tom uzrastu mogu da se vraćaju sama, ukoliko su zdrava, prava, nemaju nikakvih problema i ukoliko su emotivno dovoljno zrela za to. Naravno i ukoliko je škola blizu kuće. Roditelji su deci u prvom i drugom razredu pokazivali put do kuće, kako treba da pređu ulicu, tako da su posle dve godine oni, po mom mišljenju, spremni da se vraćaju sami - kratko je objasnila Mirjana Marković, dečiji psiholog.