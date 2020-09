LOČAR ZA PINK: Nisu ispunjeni uslovi za testiranje kineske vakcine protiv korone u Srbiji

- Jedan od proizvođača vakcine iz Kine je dao ponudu da se u trećoj fazi ta vakcina testira u Srbiji. Mi smo krenuli u razgovore i pregovore, ali nisu ispunjeni uslovi da bi se ta vakcina testirala u Srbiji. Za sada je tako – rekao je Lončar za Pink.

Kako je dodao, ministarstvo će prvo obavestiti građane kada dođemo u tu fazu da postoji vakcina, da postoji zahtev da se testira u Srbiji, ti ljudi su ispuni sve zahteve u srpskoj Agenciji za lekove.

- Mi nismo neka neozbiljna država koja može na nekom drugom principu da funkcioniše, da se ne ispoštuju sva ta pravila koja postoje. Ako dođemo u tu fazu mi ćemo obavestiti građane - kazao je ministar.

Prema njegovim rečima, ptredviđanja su da će krajem godine i početkom sledeće biti proizvedena bezbedna vakcina protiv korona virusa.

- Mogu da obećam građanima Srbije da ćemo među prvima imati tu vakcinu koja bude bezbedna i koju mi možemo da im stavimo na raspolaganje, koja ispunjava sve uslove. Ništa nećemo eksperimentisati – rekao je Lončar.

On kaže da moramo da se strpimo do proleća i da se pridržavamo propisanih mera za borbu protiv korona virusa.

Lončar je apelovao na građane da prime vakcinu proti sezonskog gripa, koja se očekuje od 1. oktobra, kako bi se izbegao "sudar korona virusa i sezonskog gripa".

Lončar: Vučić izvukao izgubljenu situaciju iz zapećka

Lončar je sporazum u Vašingtonu nazvao "hirurški preciznim", ocenivši da on predstavlja ogroman uspeh i da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić uspeo da "apsolutno izgubljenu situaciju izvuče iz zapećka", stavi na sto, bude gost predsednika SAD Donalda Trampa u Beloj kući i da ga Tramp sasluša. Lončar je rekao da je "juče, prekjuče i danas bilo prelepo biti Srbin i građanin Srbije". On je naglasio da, iako je nekima izgleda da je lako biti gost predsednika najmoćnije zemlje na svetu, to nije tako i to nije nešto što je "palo sa neba", već je moralo mnogo da se radi da bi se to dogodilo. Ukazao je da je mnogo grešaka napravljeno u prošlosti i istakao da je sve što je Vučić uradio u poslednja dva dana bilo "hirurški precizno". On je ocenio da su građani Srbije ponosni što imaju takvog državnika koji vodi računa o njima. "Ovo je ogroman uspeh. Nadam se da će svi građani Srbije nastaviti da daju podršku. Ovo je samo jedan korak ka onome što morate da uradite kako biste ispravili sve greške koje su napravljene", rekao je Lončar. On je dodao da su oni koji su pravili greške zaćutali. "Oni ne mogu da smisle šta bi zamerili ovoj hirurški preciznoj akciji i hirurški preciznom sporazumu, gde je Srbija prošla maksimalno dobro, i izgubila što manje, a dobija što više. Vidimo jednu neprijatnu tišinu, oni više nemaju ni ideju zašto da napadnu i kako da napadnu", rekao je Lončar. On je pozvao građane da budu jedinstveni jer je, kako je naveo, jedino tako moguć uspeh. "Vidite kako ljudi prolaze kad nemaju jedinstvo u zemlji. Građani Srbije su shvatili da ovo možemo da rešimo na najbolji način samo ako budemo jedinstveni i damo podršku rukovodstvu, posebno predsedniku, koji je, po zna koji put, pokazao da tačno zna šta radi i na kraju pokazao rezultat", rekao je Lončar.