OZBILJNOST ZBOG KORONE I DALJE JE VAŽNA - SREDNJOŠKOLCI SE PONAŠAJU RIZIČNO! Učenici ne nose maske u prevozu, preti nam buktanje zaraze?

Autobusi više nisu bezbedno mesto ni za koga i prete da postanu leglo zaraze koronom zbog neodgovornih pojedinaca koji odbijaju da nose maske, i to mahom srednjoškolaca! Bunt ovih mladih mogao bi čitavoj naciji da se obije o glavu jer prevoz koriste svi uzrasti, a da većina putnika negoduje zbog kršenja mera, uverio se i reporter našeg lista u obilasku gradskog prevoza.

U jednom autobusu koji saobraća beogradskim ulicama zatekli smo baku koja bezuspešno pokušava da natera vozača da zaustavi autobus i natera neposlušne putnike da nose maske.

- Vozač mi je rekao da nema načina da ih natera da nose maske, razočarana sam. U koji god autobus da uđem, srećem ljude bez maski. Uplašena sam za svoje zdravlje, a nemam novca da plaćam taksi - jada se starica. Da je situacija u gradskom prevozu postala alarmantna, potvrđuje i činjenica da mladi nemaju svest o javnom zdravlju.

- Ko će po ovoj vrućini da se guši ispod maske? Pola autobusa nema klimu, zagušljivo je, a svaki dan putujem po pola sata u jednom pravcu. Ne želim da uništavam tuđe zdravlje, kome smeta, neka se odmakne od mene, neću da nosim masku - rekla nam je jedna maloletna putnica.

Epidemiolog i član kriznog štaba Predrag Kon istakao je juče da su kamere u GSP u Beogradu pokazale da veliki broj srednjoškolaca ne poštuje mere. - Voze se u prevozu bez maski i to se tačno vidi u vreme kada oni kreću u školu, jer idu po smenama - rekao je Kon i dodao da uvek ima 10 odsto stanovništva koji se po pravilu opire merama.

Naveo je da je potrebno ukazivati učenicima zašto je važno da nose zaštitne maske i to im slikovito približiti.

- Bilo kakvo ponašanje u kome ignorišemo prisustvo virusa svakako će nas koštati. I ono što je podmuklo jeste što se ne vidi odmah, već posle nekoliko nedelja, a čak i u nekom sledećem talasu - kazao je Kon za Pink.

Ko odbije da nosi masku, plaća: Kazne od 20.000 do 150.000 dinara

Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti predviđa drastične kazne (prekršajne) u slučaju nenošenja maske, od 20.000 dinara pa naviše. Kazne za građane koji odbiju nošenje maski idu čak do 150.000 dinara, a za firme i do dva miliona dinara, dok preduzetnicima prete kazne od pola miliona dinara. Podsetimo, od 30. juna na teritoriji Beograda obavezno je nošenje maske u gradskom prevozu i svim zatvorenim prostorima bez izuzetka. Naš list je juče kontaktirao sa sanitarnom inspekcijom i Ministarstvom zdravlja, koji su nas uputili na Komunalnu miliciju, koja je, kako su naveli, nadležna kada je reč o pisanju kazni maloletnicima, pošto mnogi srednjoškolci to jesu. Iz Komunalne milicije su nam poručili da je za pisanje kazni nadležna sanitarna inspekcija. Do zaključenja ovog broja niko od nadležnih nije odgovorio da li kazne važe i za maloletne od 16 i 17 godina sa ličnom kartom kao što važe za punoletne.