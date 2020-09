Mirović: U protekle četiri godine obnovili smo gotovo 40 kilometara puteva na Fruškoj gori

Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović obišao je danas radove na rehabilitaciji saobraćajnice Beočin–Bešenovo, u dužini od 8,5 kilometara, čija je ukupna vrednost 379,3 miliona dinara.

„U protekle četiri godine obnovili smo gotovo 40 kilometara lokalnih i državnih puteva na Fruškoj gori. U toku su radovi na obnovi deonice Beočin–Bešenovo, koja predstavlja najkraći put od Beočina do Sremske Mitrovice, što je veoma značajno za sve meštane i za razvoj privrednih i turističkih potencijala“, izjavio je predsednik Mirović.

Istakao je da je u protekle četiri godine Pokrajinska vlada vodila inicijativu za obnovu lokalnih puteva na Fruškoj gori, podsetivši da su rekonstruisane i deonice od Banstola do Odmarališta „Elektrovojvodine“ pa dalje do Iriškog venca i Zmajevca, kao i da je, uz pomoć Vlade Srbije, rekonstruisan državni put prvog reda od Banstola do Sremskih Karlovaca.

„Na Fruškoj gori ima još dosta posla, iako smo od 2016. godine uradili mnogo na obnovi fruškogorskih puteva. Ovaj posao mora biti nastavljen i narednih godina, sa akcentom na uređenju lokalne putne mreže na zapadnoj strani Fruške gore“, izjavio je predsednik Pokrajinske vlade.

Projektom rehabilitacije saobraćajnice Beočin–Bešenovo predviđeno je izvođenje radova na dve deonice puta, postavljanje vertikalne i horizontalne saobraćajne signalizacije i postavljanje nove zaštitne ograde.

Obilasku radova prisustvovao je i direktor Uprave za kapitalna ulaganja Vojvodine Nedeljko Kovačević.