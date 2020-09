KORONA PRESEK U ŠKOLAMA - Evo koliko je ukupno zaraženih đaka, kako epidemiolozi ocenjuju stanje sada i kada se PALI ALARM!

Kako su rekli iz Gradskog zavoda za javno zdravlje, na teritoriji Beograda korona je "ušla" u pet škola, pri čemu je zaraženo pet učenika, tačnije po jedan iz svake škole.

Kako je epidemiolog dr Predrag Kon, rekao juče, radi se o pojedinačnim slučajevima u Beogradu na koje je "reagovano".

- Sve je pod vrlo striktnom kontrolom. Iz "Batuta" su mi rekli da za sada za celu Srbiju nema problema. Ono što se ne može tvrditi za sve, jeste da se pojavljuju slučajevi slabije zaštite u srednjoj školi. Ja sam potpuno uveren da se posle dugotrajnog rada i među srednjoškolcima mogu dobiti verni i lojani saradnici - istakao je epidemiolog.

Pored Beograda, korona virusom zaraženi su učenici u školama u Kragujevcu, dok je u Nišu nekoliko njih u izolaciji zbog simptoma.

Kragujevac: Četvoro učenika sa koronom

Kod četvoro učenika, koji pohađaju škole u Kragujevcu, potvrđena je infekcija virusom korona.

Kako je za "Blic" izjavio epidemiolog iz Instituta za javno zdravlje Predrag Delić, pozitivan test na koronu se pokazao kod dve učenice OŠ "Vuk Karadžić", koje su bliznakinje i idu u šesti razred, kod jedne učenice koja je takođe šesti razred u OŠ "Natalija Nana Nedeljković", kao i kod jednog učenika četvrte godine Prve kragujevačke gimnazije.

- Ti učenici su u samoizolaciji, kao i njihove porodice, ali se se ne radi o povezanim slučajevima, pa se nastava odvija normalno, uz pojačane mere predostrožnosti. Dve bliznakinje jesu u istom odeljenju, ali je samo jedna od njih bila u školi - kaže dr Predrag Delić.

U tri okruga na jugu Srbije desetak učenika u izolaciji

Desetak učenika na području Školske uprave Niš koja pokriva područje Nišavskog, Topličkog i Pirotskog okruga nalaze se preventivno u izolaciji jer je neko od ukućana oboleo, ali od 1. septembra do danas nije zabeležen nijedan potvrđeni slučaj oboljevanja od korone u školama.

Prema rečima načelnika Školske uprave Niš Dragana Geja, jedan nastavnik fizičkog se razboleo uoči polaska u školu, ali on nije bio u kontaktu sa đacima, a od polaska u školu 1. septembra nema obolelih među nastavnim osobljem.

Za neke već utvrđeno da je drugi virus, a ne korona

- Od početka školske godine nema nijednog obolelog đaka i nastavnika na području ova tri okruga. Ima par slučajeva učenika čiji su roditelji oboleli pa su oni u izolaciji zbog njih i ne dolaze u školu odavno, ali nema učenika kod koga je potvrđena korona. U tri okruga ima oko 60.000 učenika, jedan odsto je 600 učenika. Ako imate desetak sumnjivih sučajeva, onda je to statistički zanemarljivo - kaže Gejo.

U nekim slučajevima, dodaje, već je utvrđeno da je u pitanju bio drugi virus, a sumnjalo se na koronu.

Kada se pali alarm

I prema oceni epidemiloga Delića iz Kragujevca, za sada je situacija u vezi sa koronom u školama mirna, ali se redovno prati situacija. Granica koja je znak da se "pali alarm" kada je u pitanju epidemija, je, kako kaže Predrag Delić, jasno propisana uputstvima koja je sačinio Batut uz saglasnost Ministarstva prosvete. - Tačno je definisano sve kroz desetak simulacija mogućnosti šta sve može da se dogodi i koje se mere tada preduzimaju. Na primer, ako se u jednom odeljenju pojave dva slučaja zaraženih učenika i ako su oni povezani, onda celo odeljenje ide 14 dana na onlajn nastavu, odnosno u kućnu izolaciju - objašnjava on. Kako dalje kaže, škola se zatvara onda kada je 50 odsto dece zahvaćeno zarazom. - Zasada nismo imali potrebe da primenjujemo takve mere, ali ponovo naglašavamo da deca mogu da se zaraze bilo gde van škole i zato skrećemo pažnju roditeljima da dobro vode računa gde se deca kreću i da budu maksimalno oprezni - kaže dr Delić. Da je za sada sve još mirno, rekoa je pre dva dana i epidemilog dr Branislav Tiodorović. Prema njegovim rečima, Srbija nije trenutno u situaciji da se škole moraju zatvarati zbog većeg broja obolele dece. - Mi nemamo situaciju da se moraju zatvarati škole zbog većeg broja obolele dece, niti smo apsolutno blizu takve situacije - rekao je Tiodorović i odbacio spekulacije u javnosti da bi već u oktobru moglo da dođe do zatvaranja škola zbog očekivanog rasta broja zaraženih. U svakom sljučaju, da bi se ovako stanje i održalo, odnosno da ne dođe do pogoršanja sitaucije, jer kome bi odgovaralo zatvaranje škola, dajte da se svi pridržavamo onog - maske, distanca, pranje ruku. Jednostavno je, a radi.