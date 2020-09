Mali: Švajcarska formula je proizvod sistemskih promena

Ministar finansija Siniša Mali osudio je večeras pojedine kritičare koji, kako je rekao, pokušavaju da minimiziraju i ospore najavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića da će od 1. januara 2021. doći do značajnog porasta penzija.

Mali je na Fejsbuku podsetio da je Vučić najavio rast penzija od šest odsto 1. januara po tzv. švajcarskoj formuli, koja je usvojena izmenom Zakona o PIO fondu.

''Ipak, i ovu dobru vest dežurni kritičari pokušavaju da minimiziraju i ospore tako što kažu da se 'Vučić hvali rastom penzija, a da one rastu po zakonu'. Pa naravno da rastu po zakonu i po "švajcarskoj formuli" koja je uneta u taj zakon. Tako i treba da bude, tako rade ozbiljne i odgovorne države'', istakao je Mali.

On je podsetio da je upravo Vučić inicirao da rast penzija bude regulisan na taj način i omogućio da plate rastu nikad brže, što samim tim po formuli znači i brži rast penzija.

''Upravo je on prethodno inicirao i fiskalnu konsolidaciju, čime smo stabilizovali naše javne finansije. Dakle, nije se "švajcarska formula" pojavila u tom zakonu niotkuda, već je to deo sistemskih promena kojima smo se bavili prethodnih nekoliko godina. Ponosni smo što će procenat povećanja penzija biti značajan, jer to znači bolji kvalitet života naših najstarijih građana'', naglasio je ministar finansija.