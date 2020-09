OVO SU PROCEDURE ZA POVRATAK U SRBIJU OD PETKA! Imate 24 sata da odete u dom zdravlja -EVO KAKO ĆE SVE DA IZGLEDA!

Od petka u 18 sati Srbija će uvesti nadzor nad svim građanima koji se vraćaju sa letovanja iz Crne Gore, Hrvatske i BiH, a to može važiti i za Albaniju i druge zemlje u regionu i Evropi u kojima kovid 19 bukti.

Doktor Branislav Tiodorović, član Kriznog štaba za borbu protiv korone objasnio je kako će izgledati preventivne mere.

"Morali smo da uvedemo mere, na taj način skrećemo pažnju našim ljudima odakle se vraćaju i čemu su izloženi. Od petka u 18 sati se uvodi nadzor. To je na neki način preventivna mera, a na ovaj način smo dali vremena našim ljudima da se do petka u 18 sati vrate", kaže on.

Svako ko bude ulazio u zemlju, kada mu se vraća pasoš, biće obavešten da je pod nadzorom i moraće u roku od 24 sata da se javi u kovid ambulantu Doma zdravlja gde pripada, bez obzira na to da li ima simptome ili ne. Institut "Batut" će to da pošalje svim domovima zdravlja, da znaju da, kada dođe takav naš građanin, ako ima tegobe ide u crvenu zonu kovid ambulante, a ako nema, onda ide u takozvanu žutu zonu.

"Ta žuta zona mora da postoji, a daleko je sigurnije da se naši turisti javljaju u kovid ambulantu nego izabranom lekaru u domu zdravlja, jer su potencijalni izvor infekcije", objašnjava prof. dr Tiodorović i dodaje da svako ko se ne javi u roku od 24 sata, načiniće prekršaj.

Ako pacijent ima tegobe, rade mu se detaljne analize.

"Snimak pluća, krvna slika, testiranje i šalje se u samoizolaciju kod kuće, ako nema potrebe da bude smešten u bolnicu. Preporuka je da bude 10 dana samoizolacija, međutim, ako taj pacijent uprkos tegobama dobije negativan rezultat, nema potrebe da ostaje u samoizolaciji. Inače, to nije ona samozolacija koju policija kontroliše", objasnio je Tiodorović.

Troškove testiranja pacijenata koji imaju tegobe, bez obzira na to što su uprkos apelima bili na letovanju u zemljama u kojima se korona širi, snosi država, kao i do sada.Međutim, takav pacijent ne može da računa da će imati punu platu tokom izolacije, kao što je bilo tokom vanrednog stanja.S obzirom na to da je putovao na sopstveni rizik, sada će imati koliko inače sleduje tokom bolovanja, odnosno 65 odsto zarade.

"Od lekara će dobiti dijagnozu, i po toj osnovi otvara bolovanje, tokom kojem mu sleduje 65 odsto", kaže prof. dr Tiodorović.

Profesor dodaje i da je akcenat stavljen na Crnu Goru, Hrvatsku i BiH gde je najviše naših građana, ali dodaje da važi i za Albaniju, kao i sve ostale zemlje u regionu i Evropi u kojima raste broj zaraženih koronom.

"U Albaniji je 12.000 naših turista", navodi on.