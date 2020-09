DR JANKOVIĆ ZA PINK: Oprez je i dalje važan! Ne nazire se kraj epidemiji koronavirusa (VIDEO)

Do kraja ove godine se situacija sa koronom neće stišati, neizvesno je do kada će to da traje, rekao je dr Janković za Pink.

Dr Srđa Janković član Kriznog štaba u borbi sa koronavirusom rekao je za Novo jutro TV Pink da je važno da se nastavi sa pridržavanjem i poštovanjem mera koje su na snazi, jer jedino tako, kaže on, epidemija neće ponovo da uzme maha.

-Svako ko ne poštuje mere može da bude potencijalno opasan da širi virus. Sa jedne strane treba kontorlisati potencijalni dolazak zaraznih ljudi u Srbiji, ali sa druge strane i kod nas ima dovoljno virusa kako bi morali da budemo na orezu – kaže dr Janković.

Kaže da je još nije izvestan kraj pandemiji COVID-19.

-Do kraja ove godine sigurno ništa neće biti, neke prgnoze su i da će trajati do 2022. godine, ali to su manje pouzdane prognoze. Ono što moramo da uradimo je da učinimo da se što manje ljudi zarazi, a to je moguće jedino ako se smanji kontakt – objašnjava on.

-Imamo mogućnost da imamo sporadične slučajeve, i moramo da se borimo da tako ostane – dodaje.

„Ima dovoljno vakcina protiv sezonskog gripa“

Sanja Škodrić Radojević direktorka RFZO kaže za TV Pink da će biti dovoljno vakcna protiv sezonskog gpripa.

-Za sve građane, i oni koji podležu obaveznoj imunizaciji i za one koji žele, obezbeđene su vakcine protiv sezonskog gripa. Prve količine od 400.000 stižu 1. oktobra, a ostale količine stižu postepeno – rekla je ona, isitčući da je u planu i domaća prouzvodnja.

-Nabavili smo i vakcinu za starije osobe, ili one koji su u kolektivnom smeštaju, a tiče se i respiratornih infekcija – dodala je ona.