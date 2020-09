"AKO SE NE UOZBILJIMO - UVEŠĆEMO KARANTIN" Dr Tiodorović upozorava da na jesen preti RAZBUKTAVANJE KORONE

To će se odnositi na oko 100.000 naših građana koji trenutno borave na odmoru u Crnoj Gori, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Albaniji, a najveća su pretnja za ponovno razbuktavanje koronavirusa po povratku u Srbiju.

Ukoliko građani Srbije koji se vraćaju sa mora ne budu poštovali obavezujuće mere Kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa, nadležni organi neće imati drugo rešenje, već da uvedu obavezan karantin za sve putnike!

To se, pre svega, odnosi na oko 100.000 naših građana koji trenutno borave na odmoru u Crnoj Gori, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Albaniji, a najveća su pretnja za ponovno razbuktavanje koronavirusa.

Krizni štab doneo je preporuku prema kojoj svi oni posle ulaska u Srbiju treba da odu na pregled u kovid-ambulante i da ostanu u izolaciji narednih 10 dana. Iako su pojedini članovi Kriznog štaba prethodnog dana smatrali da je najbolje rešenje da se uvede samoizolacija koja podleže kontroli i kažnjavanju, kao u vreme vanrednog stanja, ipak je doneto kompromisno rešenje, prema kome se za sada neće uvoditi kazne za kršenje mera. Međutim, ukoliko građani masovno počnu da krše meru izolacije i rašire virus, država će biti primorana da uvede najstrožu kaznu - karantin. Vlada Srbije do petka treba da usvoji novu meru Kriznog štaba.

Podsetimo, od petka u 18 sati za državljane Srbije koji se vraćaju iz Hrvatske, BiH, Crne Gore, Albanije i drugih evropskih zemalja u kojima raste broj zaraženih koronavirusom uvodi se zdravstveni nadzor.

To ne podrazumeva ni institucionalizovani karantin, ni obaveznu meru samoizolacije, nego samo obavezu da se svi "povratnici" u roku od 24 sata, bez obzira na to da li imaju simptome infekcije, jave u kovid-ambulantu matičnog doma zdravlja. Pod nadzorom ostaju 10 dana, tokom kojih po određenoj dinamici treba da izveštavaju epidemiologa o svom zdravstvenom stanju. Oni za koje se utvrdi da su inficirani, ali ne moraju na bolničko lečenje, dužni su da borave u samoizolaciji, takođe na 10 dana.

Rigorozne kazne

Epidemiolog dr Branislav Tiodorović ističe da će mere biti rigoroznije i da će se možda čak razmatrati i karantin za turiste koji dođu sa letovanja.

- Svako će dobiti uputstvo i apel da se u roku od 24 sata javi u kovid-ambulantu, gde će doktori uraditi detaljan pregled i, shodno rezultatima, dati uputstva za dalje ponašanje. Institut "Batut" je zadužen da napravi uputstvo, domovi zdravlja i kovid-ambulante će jasno dobiti sve detalje. Kad gledamo ukupno sve zemlje u kojima su naši ljudi boravili, govorimo o 100.000 turista. Mi polažemo nade u ličnu odgovornost i svest o situaciji. Ako dođe do pogoršanja u tim zemljama, ići ćemo na izraženije mere sa primenom pravog zdravstvenog nadzora koje podrazumevaju i karantin od jeseni - napominje dr Tiodorović.

- S obzirom na to da se radi o velikom broju naših građana koji će doći sa letovanja, možemo da očekujemo da imamo malo zagušenje, ali zavodi su spremni da se prihvate obaveze. Kao i ranije, postoji crvena zona za one sa tegobama i žuta za one koji su bili na određenom rizičnom mestu gde postoji povećan broj obolelih, a koji nemaju tegobe - kaže član Kriznog štaba.

Turisti, oprez

S tim da je karantin jedino rešenje za "neposlušne" turiste saglasan je i infektolog dr Žarko Ranković. Prema njegovim rečima, ova mera će biti neizbežna ukoliko oni ne budu poštovali preporuke Vlade i ne budu vodili računa o svom zdravlju, ali i zdravlju drugih.

- Ljudi moraju da shvate da se mi i dalje nalazimo u epidemiji korone i da je važno da se ne opuštamo nijednog trenutka! Zato je bitno da se svi građani sa mora vrate pre petka i da ispoštuju sve preporuke i savete Kriznog štaba. Tu se podrazumeva obavezan odlazak u kovid-ambulantu i samoizolacija od nekoliko dana za slučaj da su se zarazili. Oni su bukvalno tempirana bomba s obzirom na to da dolaze iz najzaraženijih područja - ističe dr Ranković i upozorava:

- Iako Vlada to nije još usvojila, ukoliko ne budu odgovorni i savesni, od jeseni karantin stoji kao krajnje rešenje! Ne smemo da dozvolimo da se virus širi, da oni pravo sa letovanja idu u kolektiv, decu šalju u škole i vrtiće. Zato će biti zatvoreni, primaće 65 odsto zarade od poslodavca, biće strogo kontrolisani.