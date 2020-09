STIŽE NAM ZAHLAĐENJE, ALI NE ZADUGO - Nekoliko dana niže temperature i HLADNE NOĆI, a onda ponovo preko 30 stepeni

Nakon današnjeg sunčanog i toplog dana s temperaturama iznad proseka, od sutra stiže prijatnije i svežije vreme.

U petak posle podne i uveče stiže promena i biće praćena ređim pljuskovima i prolazno jakim vetrom, navodi meteorolog Marko Čubrilo.

- Sutra krajem dana preko regiona će se premeštati oslabljen hladan front, koji će svojom glavninom preći severnije od nas. Ipak, kako su ovih dana maksimumi izuzetno visoki i taj periferni prelazak hladnog fronta će biti dovoljan da uslovi osetnije zahlađenje. Ispred fronta uslediće destabilizacija atmosfere te će sutra posle podne i uveče ponegde biti ređe pojave lokalnih pljuskova, posebno nad brdsko-planinskim predelima ali će se nad najvećim delom regiona zadržati suvo vreme, a tamo gde padavina i bude one će najčešće biti simbolične - navodi Čubrilo.

Dodaje da se sutra krajem dana i tokom noći očekuje jak vetar zajedno sa zahlađenjem, dok se u petak očekuje promenljivo oblačno, ali uglavnom suvo vreme sa svežijim temperaturama.

- Posebno na zapadu i severozapadu regiona gde će maksimumi uglavnom biti do +22 stepena Celzijsua. Na istoku i na jugu takođe svežije ali uz maksimume od +21 do +27 stepeni Celzijusa, u zaleđu Jadrana, posebno na jugu Crne Gore i dalje i do +33 stepena Celzijusa.

Vikend

- Za vikend suvo, stabilno i još malo hladnije uz vrlo hladne noći. Dnevni maksimum od +16 do +23, a na jugu oko +26 stepeni Celzuijusa, što je u okviru proseka. Noći hladne često uz minimume od +6 do +12, ali uz nešto manju verovatnoću pojave mraza na planinama nego što se to proteklih dana simuliralo - ističe Čubrilo.

Posle svežeg vikenda, navodi on, od nedelje ponovo sve toplije i već oko 24.9. dnevni maksimumi bi mogli biti neobično visoki i dostizati i oko +32 stepena Celzijusa. Tek tamo negde posle 26. 9. stoji signal, kaže, da možemo da očekujemo dolazak znatno svežijeg i kišovitog vremena, ali obzirom na udaljenost te simulacije to je tek početni signal i pitanje šta će na kraju biti.

"Uragani u Mediteranu"

- Upad hladnog vazduha koji će kod nas praktično proći bez kiše jer nema ciklogeneze nad Jadranom će svoj potencijal pokazati nad ovim delom Mediterana i svi su izgledi da dođe do eskplozivne ciklogeneze koja će za manje od 19h usloviti snažan ciklon, gotovo simetrične, kružne, strukture. Ovakve pojave se često nazivaju "uraganima u Mediteranu" jer po određenim odlikama podsećaju na ove tropske sisteme - navodi meteorolog.

Iako nema odlike uragana, kako navodi, po nekim odlikama će ličiti na tropski ciklon.

- Snaga vetra će blizu centra ovog sistema imati brzinu koju imaju uragani druge ili čak treće kategorije, ali veliki deo transforimasnih uragana koji dođu do zapadnih obala Evrope razvijaju vetrove ove snage. Ono što će osim izuzetno jakog vetra predstavljati ogroman problem i potencijal za katastrofu jeste količina kiše koja se prognozira od petka do nedelje, a nad najteže pogođenim prostorom poluostrva Peloponez ona bi ponegde mogla dostići i oko 300 milimetara taloga. Ovo su jaku suve oblasti gde zemlja ne može da upije tu količinu kiše i velike poplave i bijuce, odroni su gotovo neizbežni, a uz sve to more će tih dana zbog velikih oluja i orkanskog vetra biti gotovo nemoguće za plovidbu - objašnjava Marko Čubrilo.