NEDIMOVIĆ ZA PINK: Uprkos pandemiji, ova godina je za poljoprivredu bila odlična, a za ratarstvo jedna od REKORDNIH

"Ako u ovom zlu ima nečeg dobrog, onda je to naša poljoprivreda", izjavio je ministar Nedimović za "Novo jutro".

Srbija i domaća poljoprivreda tokom pandemije koronavirusa dosad nisu imale većih problema, sem pojedinih izolovanih slučajeva, naveo je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović. Ističe i da je država izašla za merama podrške za svaki izazov, nastojeći da suzbije negativne efekte.

- Ova godina je za poljoprivredu bila toliko dobra, da me je prosto strah od toga kakva će biti sledeća, a naročito što se tiče pšenice, kukuruza, suncokreta, soje... Ova godina će u Srbiji biti jedna od rekordnih kada je reč o ratarstvu i, ako u ovom zlu ima nečeg dobrog, to je onda ova poljoprivreda – navodi ministar.

Kaže i da je izvezeno skoro milion tona pšenice tokom vanrednog stanja.

- Imali smo velike lagere, tako da nismo prodali i izvezli, a da nije ostalo pšenice za nas. Što se hrane, žitarica, voća i povrća tiče, mogu odgovorno da tvrdim da smo mirni dve godine bez ikakvih problema – kaže Nedimović za Pink.

Dodaje da je tražnja za crvenim mesom opala na domaćem tržištu, iako je pala i cena.

- To je stvar i kulture i tradicije, a s druge strane, mi smo dosta ove robe izvozili. Recimo, sa Kinom smo imali dosta problema tokom marta i aprila, brodovi nisu išli i luke nisu radile. Imali smo problema i sa Turskom, ali se sada sve to polako normalizuje. S druge strane, što se Rusije tiče, tu smo peruškama očistili hladnjače. Ove godine smo prodali toliko jabuka, krušaka i bresaka, i to po tako dobroj ceni, da proizvođači mogu samo da nakrive kapu – kaže ministar.

Dodaje da su malinari imali odlične cene ove godine.

- Ove godine cena je bila od 200 do 240 dinara. Videli ste i da ove godine nije bilo protesta i nezadovoljstva malinara – naveo je ministar.

Ovih dana, kako je rekao, potpisan je sporazum između EU i Kine u vezi sa plasmanom poljoprivrednih proizvoda.

Sto proizvoda sa geografskim poreklom imaće ekskluzivu na kineskom tržištu.

- Naša tri brenda isopunjavaju standarde - fruškogorsaki lipov med, ariljska malina i pirotski kačkavalj - rekao je Nedimović i dodao da zaslužuiju da uđu u trku.