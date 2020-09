HLADNI TALAS PREKIDA UŽIVANJE U TROPSKOM SEPTEMBRU - Meteorolozi otkrili kada će odzvoniti letu u Srbiji

Ono što ćemo najviše osetiti biće niske jutarnje temperature tokom vikenda.

Krajem dana će se preko regiona premeštati oslabljen hladan front, koji će svojom glavninom preći severnije od nas. Ipak, kako su ovih dana maksimumi izuzetno visoki i taj periferni prelazak hladnog fronta će biti dovoljan da uslovi osetnije zahlađenje, priča meteorolog Marko Čubrilo.

Promena stiže danas poslepodne i uveče i biće praćena ređim pljuskovima i prolazno jakim vetrom. Posle zahlađenja, modeli ponovo od 22. septembra simuliraju vrlo toplo vreme, dok se tek posle 25. očekuje svežije vreme uz kišu povremeno.

Prelazak fronta sutra krajem dana i u noći ka petku donosi jak, prolazno i vrlo jak severni vetar i zahlađenje, dok će u noći ka petku duž Jadrana početi jaka bura.

Meteorolog navodi i kada možemo da očekujemo prvu jesenju kišu.

- Tek posle 26. septembra stoji signal da možemo očekivati dolazak znatno svežijeg i kišovitog vremena, ali s obzirom na udaljenost te simulacije, to je tek početni signal i pitanje šta će na kraju biti - kazao je.

Dakle, od petka nam sledi konačno popuštanje vrućine i period znatno svežijeg, ponegde i dosta hladnog vremena.

- Međutim od 22. se vraćaju vrlo visoki maksimumi, barem tamo negde do oko 26. ili 27. septembra kada bi mogla da nastupi prava jesen - navodi Čubrilo.

Prognoza za naredne dane

U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno i svežije, uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, a u toku jutra tek ponegde se očekuje slaba kiša. Duvaće umeren do jak severozapadni vetar, krajem dana u slabljenju, a očekuje se i razvedravanje. Minimalna temperatura od 14 do 18 stepeni, maksimalna dnevna od 22 na zapadu do 30 stepena na istoku Srbije. Krajem dana temperatura u osetnijem padu, pa će u toku večeri biti hladno.

U Beogradu će biti promenljivo oblačno i svežije, uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, a u toku jutra uz ređu pojave slabe kiše. Duvaće umeren do jak severozapadni vetar, krajem dana u slabljenju, a očekuje se i razvedravanje. Minimalna temperatura 18 stepeni, maksimalna dnevna 24. Krajem dana temperatura u osetnijem padu, pa će u toku večeri biti hladno.

U Srbiji za vikend sunčano i umereno toplo, uz veoma sveža jutra - u subotu nas očekuje i hladno jutro, dok će u dolinama i kotlinama biti sa maglom. Maksimalna temperatura u subotu od 23 do 27 stepeni, a u nedelju od 25 do 29.

Sledeće sedmice sunčano i veoma toplo, maksimalna temperatura sredinom sedmice biće i preko 30 stepeni. U utorak i sredu posle podne ponegde se na zapadu Srbije očekuje pojava lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Od nedelje će u košavskom području i na planinama duvati jak jugoistočni vetar, na jugu Banata i sa olujnim udarima.

U Beogradu za vikend sunčano i umereno toplo, uz sveža jutra, u subotu hladno jutro. Maksimalna temperatura u subotu do 25 stepeni, a u nedelju do 28. Sledeće sedmice sunčano i vema toplo, maksimalna temperatura sredinom sedmice biće i preko 30 stepeni. Od nedelje će duvati košava.

Ledeni vikend usred "tropskog" septembra

Ono što ćemo najviše osetiti biće niske jutarnje temperature tokom vikenda. Tako će u subotu biti od 6 stepeni na severozapadu do 14 na istoku Srbije, a u Beogradu će biti oko 10 stepeni, pri čemu će na obodu grada biti i hladnije. U nedelju će jutarnje temperature biti od 8 do 14 stepeni.

Od nedelja nam, ipak, slede toplija jutra, naročito od ponedeljka u košavskom području i u Beogradu i to zbog pojačanog jugoistočnog vetra, pa su tada zbog fenskog efekta vetra noći i jutra znatno toplija, nego kada je mirno ko u subotu.

Ovogodišnja prva polovina septembra odlikovala se sunčanim i veoma toplim vremenom za ovo doba godine, uz maksimalne temperature i do 32-33 stepena, prethodne sedmice i do 34, a temperature su i u Beogradu dostizale 32 stepena, koliko je bilo i danas.

Ipak, noći su sve duže, pa su i znatno prijatnije i svežije, uz temperature i do 10 stepeni, a lokalno su se spuštale i niže.

Sveže noći, ali veoma topli dani doveli su do velikih temperaturnih razlika tokom dana, u mnogim predelima po 20 i više stepeni.

Inače, za veoma toplo i sušno vreme, odogoran je i anticiklon iznad centralne Evrope, koji sprečava prodor oblačnih i padavinakih sistema sa Atlantika, ali i sa Mediterana.

U Srbiji od početka septembra nije bilo padavina, a maksimalne dnevne temperature su za 5 do 7 stepeni više od proseka za ovo doba godine.

Do kraja sepembra očekuje se stabilno, veoma sušno i uglavnom sunčano vreme, ali i vreme sa temperaturama znatno iznad proseka za septembar.