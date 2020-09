"POSLAĆU OVO TVOM MUŽU" VRANJANKE U STRAHU! Manijak skida njihove fotke sa društvenih mreža, pravi profile na sajtu za odrasle, a onda ih UCENJUJE

Po*no afera drma Vranje. Čovek skida fotografije sa interneta i društvenih mreža i šalje ih njihovim muževima. Vranjanke su se skupile i poslale apel protiv internet psihopate.

- Ja sam pre 8. januara dobila na Fejsbuk poruku ako se ne javim da će fotografije biti poslate mom mužu. Ja sam odlučila da odem u policiju da vidim o čemu se radi. Uzeli su mi izjavu 8. januara. Do danas nemam odgovor po prijavi. Ja sumnjam na osobu koja me je proganjala poslednjih pet godina. Ime sam dala policiji. On deluje tako što skida profilnu sliku, pravi album na porno sajtu sa vašim imenom i prezimenom i ubacuje to na internet, lice vam se ne vidi, a pod vašim imenom je. Uslov da biste dobili taj album je da vi njemu nešto date. On ima dva profila, a samo jedan ima 12.000 pratilaca, juče je imao 70 galerija - rekla je prva žrtva.

Druga žrtva doživela je sličan scenario.

- On je mene zapratio pod lažnim imenom naravno, posle toga mi je stigla poruka. Ja nisam odgovarala. Onda sam obaveštena da sam na tom sajtu. Tamo ima čak i dve maloletne osobe među njegovim žrtvama. Kada sam videla o čemu se radi, ja sam zatvorila nalog. On menja imena, sa različitih profila šalje - objasnila je ona.

Progonitelj nakon objavljivanja fotografija fingira dopisivanje sa ženama, a zatim to šalje muževima.

- Našao mi je muža pod imenom i prezimenom na Fejsbuku. Pisao mu je. On je meni pisao da dođem, čeka me ovamo, onamo, kaže plati prevoz i dođi. Najgore je bilo kada sam jela u jednom lokalu, on je meni poslao poruku "Plati to što jedeš i dođi ovamo", što znači da me je pratio. On zna ko smo mi, mi ne znamo ko je on. U pitanju je dečko od 24 godine, tako se sumnja - objasnila je prva žrtva i dodaje:

- On cilja na žene koje se kreću u javnosti među mnogo ljudi. Medicinsku sestru, novinarku, neku koja se bavi javnim poslom i koja poznaje mnogo ljudi, koju bi bilo sramota da se sve to sazna, bira uspešne žene.

Stručnjaci se slažu da je jedino rešenje za ovaj problem da profili na društvenim mrežama ne budu javni, da se ograniči pristup svim sumnjivim licima.

- Profil ne sme biti javan, smatram da osobe koje ne znamo uživo ne treba prihvatati - objašnjavaju upućeni.

Žrtve su u strahu, boje se da manijaku niko ne sme da stane na put.

- Pojedine žene su se iselile iz Vranja zbog ovog progonitelja. On već duže od šest meseci proganja i ne može da mu se stane na put - objašnjava prva žrtva.

- Policija mu ništa ne može. On proganja žene, one su uplašene, ja sad ne znam da li smem da otvorim Instagram, Fejsbuk, bilo šta. Zamislite kako je da se krećete po noći kada znate da on vreba - zaključuje druga žrtva.