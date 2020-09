DIZANJE MRTVIH VUDU MAGIJOM - Ljudske kosti pronađene kod Zaječara korišćene u sektaškom obredu? (VIDEO)

Ljudske kosti pronađene u pećini u blizini Prilite kod Zaječara stare su više od 10 godina, a stručnjaci ne isključuju mogućnost da je reč o obredu “dizanja mrtvih”.

Sektolog Dimitrije Pastulović kaže da po tome kako su kosti postavljenje deluje kao da se neko igrao, ali da ne isključuje mogućnost da je u pitanju neki obred.

Mišljenja je da su kosti iskopane sa groba koje je u neposrednoj blizini.

- Činjenica je da su kosti poslagane u čudnom redu, tako da može biti neki obred, nešto ozbiljnije – naveo je Pastuović.

Ako su, kako je naveo, kosti donesene, to je ono što radi Kvimbanda - to je nekromantija, odnosno dizanje mrtvih.

- Nekromantija potiče još od egipatske magije, to je dizanje mrtvih. Što se tiče kvimbande, imao sam nesreću da sam viđao te stvari, to je takozvana vudu magija i oni rade slične stvari sa ljudskim lobanjama. Ne znam na koji bi način bokuri, ti njihovi sveštenici, stigli do Zaječara – kaže Pastulović.

Ukazuje i da ljudi često mešaju rad sekti i neke crnomagijske rituale.

Etnolog i novinar Jasna Jojić isključuje mogućnost da je reč o vlaškoj magiji, jer su kosti za njih svetinja i ne diraju se.

Jojić smatra da su se klinci “zaigrali”, da su u pitanju nađene ili iskopane kosti i napominje da mnoge kosturnice u Srbiji nisu zaštićenje.Takođe je ukazala da su pećine u Srbiji pune kostiju

Jojić ističe da kult kostiju kao takav postoj u svim civilizacijama I da se nekada verovalo da je skelet sedište duše.

- Verovalo se da ako se čovek ne sahrani sa 208 kostiju da će mu duša lutati. Čak su kada neko slomi nogu ili ruku, čuvali do smrti ekstrepitet da bi se sahranili – dodaje Jojić, napominjući da joj slučaj kod Zaječara deluje kao igra.

Ljudske kosti u pećini kod Zaječara pronašao je planinar Jovan Cvetković.

- Otkud ljudske kosti u toj pećini. Mene prvo to izuzetno zanima. Deluju staro. Voleo bih da je to neko arheološko nalazište, ali…Ljudska lobanja je vrlo specifična, kao i nekoliko pršljenova, ostale mogu i da ne budu ljudske – navodi Cvetković.

Kako kaže, na istom mestu je našao i tragove da je nedavno ložena vatra.

Čudno je bilo što su kosti, reklo bi se ritualno postavljenje.

- Ne verujem u ekstremne stvari, da je neko vršio neke obrede, pre bih rekao da se neko ludo zabavljao – dodaje Cvetković.Sve što je otkrio Jovan je prijavio policiji i odveo forenzičare na lice mesta.

