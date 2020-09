"SLEDI PORAST BROJA ZARAŽENIH I TO VRLO BRZO" Dr Tiodorović: Ne brine samo to što se ljudi vraćaju iz inostranstva, već i ono što se DEŠAVA U SRBIJI

Broj zaraženih direktno je vezan za ponašanje ljudi, da li poštuju mere ili ne. U velikim gradovima je najveća opuštenost, ali takođe i u mestima gde se letuje, ne samo u inostranstvu, već i kod nas u banjama i na planinama, kaže za "Blic", epidemiolog Prof. dr Branislav Tiodorović.

On dodaje i da ćemo imati i u septembru i oktobru lepe dane, biće više sunca, te će ljudi i to svakako koristiti za odmor ili za vikende, tako da je realno očekivati da može doći do skoka broja zaraženih.

Dodatni oprez

Epidemiolog ističe da bi u narednih 10 do 15 dana moglo doći do skoka broja zaraženih, ali ne samo zbog povratnika s letovanja, već i zbog određenih situacija unutar Srbije.

Kako pojašnjava, određeni broj ljudi se ponaša kao da virus nije prisutan, što svakako nije dobro ponašanje, te apeluje da se mere moraju poštovati. Iako podaci govore da je u Srbiji najmirnija situacija u ovom delu Evrope, to ne bi trebalo da izaziva optimizam, nego da nas navede na dodatni oprez.

- Kada su povratnici u pitanju, građani su upoznati sa svime, na granici se dobija uputstvo koje je pre svega apel da brinu o svom zdravlju i na taj način o ukupnom zdravlju populacije - dodaje Tiodorović.

Kako dalje objašnjava epidemiolog, u proteklom periodu zdravstveni sistem je bio na udaru, te je ova pauza sa manjim brojem zaraženih dobro došla.

- Jednostavno postoji zamor stanovništva, postojao je i premor zdravstvenog sistema, svih tih ljudi koji mesecima rade sa kovid zaraženim pacijentima, jer je u julu bilo prenatrpano. Ova pauza je dobro došla da se jedan značajni deo zdravstvenog sistema odmori, da se pripremi. Treba imati na umu kada bude zahladilo da će ljudi više boraviti u zatvorenom, što će biti u novembru, decembru, i da su tada pogodniji uslovi za širenje infekcije, te je veoma važno da se primenjuju mere - ističe profesor Tiodorović.

Vakcinacija protiv gripa potrebnija nego ikada pre

Stiče se utisak da su se ljudi zaboravili, da će doći period hladnih dana kada dolazi do pojave respiratornih infekcija, a da će svakako na udaru biti hronični bolesnici, oni sa slabijim imunitetom.

- Grip će se pojaviti verovatno, mada vidim da na južnoj polulopti nije pokazao neku veliku aktivnost. Ali u ovom slučaju, receptor na koji se vezuje korona virus i onaj na koji se vezuje virus gripa nisu isti, zato može doći od miksovanja. Zato je sada vrlo teško prognozirati kada će se grip pojaviti. Kod nas se godinama pojavljivao u januaru i februaru. Mi ćemo sada imati i povećanje virusnih i bakterijskih infekcija. Savet je svakako vakcinacija protiv sezonskog gripa kako bismo izbegli baš to miksovanje - kaže epidemiolog.

Pitanje koje svakako zabrinjava je da li se može dogoditi da nam se u drugom talasu korona pojavi u nekom drugom obliku, sa određenom mutacijom. Epidemiolog Tiodorović smatra da se to neće dogoditi, jer je za mutaciju potrebno vreme.

- U ovom slučaju se ne govori o tome u naučnim krugovima, korona može doživeti mutaciju, ali ovo je suviše rano, uvek mora da prođe neko duže vreme. Ta mutacija, potpuna genotipska izmena, za nju treba neki izvor u životinjskom svetu, pa da sa životinjskog sveta pređe na čoveka, da se adaptira, da može da se prebaci na čoveka, a za to su potrebne godine. Ali se mogu desiti male promene pa da neki od genotipova bude u Evropi, drugi u Kini, treći u Americi, a te razlike su toliko male, da ne uslovljavaju nikakvu problematiku u vezi s dijagnostikom ili terapijom - objašnjava profesor Tiodorović.

Govoreći o školama, epidemiolog smatra da sistem dobro funkcioniše i da su one sigurna mesta, bez obzira na broj obolelih učenika i zaposlenih. Pozvao je roditelje da budu odgovorni kao i do sada.

U sistem nadžora se prijavilo 4.500 ljudi

Epidemiolog i član kriznog štaba Predrag Kon izjavio je da uvedeni sistem nadžora zbog pandemije virusa korona na granicama Srbije odlično funkcioniše i da je već dao određene rezultate. Kon je rekao da se za nadzor prijavilo već oko 4.500 ljudi.

- Najveći rizik dolazi od onih koji se s odmora vraćaju u Srbiju. Razlika je u tome što više nije na njima da li će sami da se jave u kovid ambulantu, već će to morati da urade po zakonu ukoliko osete zdravstvene poteškoće - istakao je Kon.

On je dodao da oni koji ne mogu da se prijave elektronski treba da odu kod svog izabranog lekara i da se na taj način prijave.