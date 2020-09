Važne informacije za buduće brucoše - Danas počinje treći upisni rok na fakultetima u Beogradu

Treći upisni rok na fakultetima u Beogradu počeo je danas prijavom i prijemom dokumenata, a polaganje prijemnog ispita zakazano je za sutra.

Na svim fakultetima Univerziteta u Beogradu ostalo je slobodno 2.125 mesta za brucoše i to 851 budžetsko mesto i 1.274 samofinansirajuća.

Najviše budžetskih mesta ostalo je na Poljoprivrednom (117), Rudarsko- geološkom (113), Tehničkom fakultetu u Boru (107), a slobodnih budžetskih mesta ima i na Matematičkom fakultetu i Fizičkom fakultetu i to na programima za nastavnička zanimanja.

Prorektor za nastavu UB prof. Petar Bulat rekao je ranije za Tanjug ostalo nešto više budžetskih mesta, a manje samofinansirajućih nego prošle godine.

"To ukazuje da je atraktivnost programa imala veći uticaj nego ekonomska situacija", rekao je Bulat

Rezultati trećeg upisnog roka biće objavljeni najkasnije do 23. septembra, do 12 sati na preliminarnoj rang-listi.

Primedbe na preliminarnu rang-listu budući brucoši mogu da dostave do 25. septembra, do osam sati, a Komisija za upis donosi rešenje po žalbi najkasnije do 26. septembra.

Žalbe na rešenje Komisije podnose se dekanu najkasnije 27. septembra, a dekan donosi rešenje po žalbi u roku od 24 sata od prijema žalbe - 28. septembra u osam sati.

Objavljivanje konačnih rang-lista fakulteta biće objavljeno najkasnije 29. septembra u 12 sati.

Upis kandidata mora biti završen 30. septembra, do kraja dana.