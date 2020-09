Maleni Aleksandar iz Vranja uskoro ide kući: Rođen je sa svega 920 grama, a majka je UMRLA OD KORONE

Mališan, koji je rođen deset nedelja pre termina, dok mu je majka umirala na respiratoru od korone, jede na flašicu, a uskoro će ga skinuti s kiseonika i nadaju se da će već sledeće nedelje izaći iz bolnice.

Aleksandar Ivanović, koji je rođen sa svega 920 grama, za dva meseca života izborio se s velikim nedaćama, dosegao 1.740 grama i uskoro će kući iz Kliničkog centra Niš.

Mališan heroj nadljudskim naporima lekara došao je na svet živ tokom porođaja trudnice Brankice Ivanović iz okoline Vranja koja je zbog kovida bila na respiratoru, i koja je tog 27. jula i i preminula.

Prof. dr Radmilo Janković, direktor Klinike za anesteziju i intenzivnu terapiju KC Niš, kaže da je beba dobro i da je teška 1.740 grama.

- Bebica već tri nedelje nije na respiratoru, stara je 57 dana. Polako, ali sigurno dobija na težini i ako sve bude u redu, kao što je sada, vrlo brzo bi trebalo da ide kući - ističe dr Janković.

Mališan, čija majka je nekoliko puta reanimirana tokom porođaja kako bi bar on bio spasen, i dalje je u inkubatoru. Dr Dejan Milojević, načelnik intenzivne nege Klinike za dečje interne bolesti KC Niš, kaže da beba treba da teži dva kilograma da bi je otpustili kući, čemu se ubrzo i nadaju.

- Dete je dobilo ocenu dva na rođenju - srčana radnja, disanje, boja kože, sve je bilo loše, odmah je stavljeno i na respirator. Ipak, ultrazvuk glave je pokazao da nema nikakvih promena na mozgu, da ima normalne reflekse, što je najvažnije. Ali zbog toksičnog dejstva kiseonika mališan ima slabljenje očnog živca, odnosno imaće problem s vidom. To može da se koriguje, verovatno će nositi naočare. Pre nego što ga otpustimo, ovih dana ćemo organizovati transport u Dečju kliniku "Tiršova" u Beogradu, gde će ga po pozivu pregledati čuveni oftalmolog prof. dr Ana Oros, pa će dalje otac organizovati kontrole. Mališan može imati i hronične probleme s plućima, kao što su astma i bronhitis, usled apsolutne nezrelosti - naglašava dr Milojević i dodaje da je dete imalo vrlo kratko žuticu uobičajenu za novorođenče, ali i drugu vrstu žutice, zbog toksičnih efekata lekova i nezrele jetre.

I pored svega, naglašava dr Milojević, očekuju da dete uskoro zdravo izađe iz bolnice.

- Trenutno je bez antibiotika, delimično jede preko sonde, a učimo ga i da sisa, pa deo hrane uzima na flašicu. Neophodno je da dnevni unos hrane ide isključivo preko flašice, da dobro mokri, da nema infekcija i da dodaje na kilaži sve do dva kilograma, pa da ide kući. Ako sve bude u redu ove nedelje, a sve ukazuje na to, već naredne možemo da ga otpustimo, a najdalje za 10 do 14 dana - kaže dr Milojević.

On podseća da je beba skinuta s respiratora 25. dana života.

- Ali već posle tri dana dete je imalo problem pa smo morali da ga vratimo na respirator. Sve je nesigurno kad je dete rođeno deset nedelja pre vremena. Ali deluje da sve izlazi na dobro. Već tri nedelje nije na respiratoru, skinuli smo ga kad je imao 1.110 grama. I dalje je na kiseoniku. Trenutno je na 30 odsto kiseonika, koji ide difuzno u inkubator. I računamo da ćemo ubrzo da ga skinemo i da se vratimo na 21 odsto kiseonika, koliki je procenat u sobnom vazduhu - priča dr Milojević i naglašava:

- Svaki organ je nezreo i očekujete da svaki ima ispad u svojim funkcijama. Ali sada očekujemo najbolje, verujemo da je najgore prošlo i planiramo skori otpust.

Otac: Samo da moj Aleksandar veliki bude živ i zdrav



Branislav Ivanović s nestrpljenjem iščekuje da jedinca dovede u porodičnu kuću.

- Video sam ga kroz staklo. Jedva čekam da izađe. Rekli su mi da bi trebalo da bude u inkubatoru dok ne dođe to tih devet punih meseci, koliko je trebalo da bude u stomaku, a to će biti za dve nedelje. Stalno se molim za njegovo zdravlje - priča Branislav, koji je i juče, na praznik rođenja Presvete Bogorodice, išao u crkvu.

Posle svega što ga je snašlo, kaže:

- Dobro sam, imam i ja neku terapiju. Teško je, ne daj bože nikome. Šta da radimo, ostala je uspomena na moju suprugu. Bog određuje sve. Samo da mi je sin živ i zdrav i da napreduje. Moj Aleksandar veliki, kako mu tepam. Imam sestre bliznakinje, pomagaće mi. I one imaju decu, sad ćemo se svi radovati njegovom dolasku.