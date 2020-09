STIŽU NAM KIŠE! Evo kakvo se vreme u Srbiji očekuje u narednih nedelju dana

U Srbiji će sutra ujutro i pre podne biti pretežno sunčano ili malo oblačno, posle podne promenljivo i toplo, ponegde s kratkotrajnom kišom i pljuskovima uz mogućnost grmljavine.

Vetar će biti slab i umeren, na jugu Banata pre podne, a u planinskim predelima posle podne povremeno jak, juzni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 8 C po kotlinama jugozapadne i juzne Srbije do 20 na jugu Banata, najviša dnevna od 26 do 30 C, saopštio je RHMZ.

U Beogradu pre podne pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno i toplo, na širem području je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, posle podne u slabljenju i skretanju na jugozapadni. Jutarnja temperatura od 13 do 18 C, najvisa dnevna oko 29 C.

Izgledi vremena u Srbiji za sedam dana - do 30. septembra: Do petka promenljivo oblačno i toplo sa najvišom temperaturom u većini mesta od 27 do 30 stepeni i retkom pojavom kratkotrajne kiše i pljuskova uz mogućnost grmljavine, uglavnom u centralnim, zapadnim i južnim krajevima.

Zatim hladnije, za vikend i početkom naredne sedmice pretežno oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, koji će od utorka uz promenljivu oblačnost biti ređa pojava.