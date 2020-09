Vozači, policija je počela da snima i OVAJ PREKRŠAJ! Odsad ga kontrolišu i radarom, a ako ga napravite, stižu vam DVE "ČESTITKE"

Saobraćajna policija može putem radara da zabeleži i prekoračenje brzine, ali i preticanje preko pune linije i da za oba prekršaja kazni bahatog vozača.

Kako to izgleda pokazao je predsednik Strukovnog udruženja policije „Rudolf Arčibald Rajs“ Nenad Ljubišić pošto je na Tviteru postavio sliku obesnog preticanja preko pune linije u krivini.

Saobraćajni policajci su pre dva dana radarom uslikali automobil bahatog vozača baš u trenutku kada je preticao preko pune linije u krivini i na osnovu te fotografije gde se vidi tačno vreme prekršaja i registarske oznake vozila MUP će vlasniku automobila poslati kaznu na kućnu adresu.

To je, uostalom, najavio i Ljubišić.

- Gospodo, pored merenja brzine kretanja vozila od danas motrimo i na ,,punu liniju" na adresu vam šaljemo čestitku – porčio je Ljubišić na Tviteru ispod slike prekršaja neodgovornog vozača.

Gospodo, pored merenja brzine kretanja vozila od danas motrimo i na ,,punu liniju" na adresu vam saljemo cestitku 😊 pic.twitter.com/BhYmGU0V6p — Nenad Ljubišić (@nenad83) 21. септембар 2020.

Inače, fotografija je zabeležena tokom međunarodne akcije “ROADPOL dani bezbednosti” koja je počela prošle srede i završava se danas, a usmerena je na smanjenje saobraćajnih nesreća i njihovih posledica.

Tokom ovih akcija saobraćajna policija nastoji i da skrene pažnju vozačima na odgovorno ponašanje za volanom. To je učinio i Ljubišić.

Ipak, ovakvo slikanje preticanja preko pune linije nije nikakva novina, poručuju u saobraćajnoj policiji.

Ovo znači kaznu za dva prekršaja

- Svako snimanje brzine kretanja vozila radarom podrazumeva i fotografisanje odnosno pravljenje fotografije kao dokaza o prekršaju. Ako prilikom takve kontrole brzine radar usnimi vozača i da pretiče preko pune linije to znači da će vozač dobiti kaznu za dva prekršaja: prekoračenje brzine i preticanje preko pune linije. To nije ništa novo. Tako smo radili i do sada. Slična situacija je i sa fiksnom kamerom koja, recimo, zabeleži vozilo koje ide žutom trakom i ispostavi se da mu je registracija istekla. To su, takođe, dve kazne – objašnjavaju u saobraćajnoj policiji.

Podsećanja radi, kazna za preticanje preko pune linije je povećana pre dve godine Izmenama Zakona o bezbednosti u saobraćaju i iznosi 20.000 dinara.

Treba reći da je tim izmenama dozvoljeno preticanje preko pune linije traktora, motokultivatora, radne mašine, zaprege ili bicikla ukoliko se ne ugrožava saobraćaj iz suprotnog smera.

Međutim, ova vozila ne smeju da se pretiču ispred ili na prevoju, ispred ili u nepreglednoj krivini i u tunelu.

Takođe, nije dozvoleno preticanje preko pune linije sporog vozila koje se zaustavlja radi propuštanja pešaka.