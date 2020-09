Predstavnik SZO: Epidemiološka situacija u Srbiji je trenutno među najboljim u Evropi

Direktor kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji Marijan Ivanuša izjavio je danas da je epidemiološka situacija u Srbiji trenutno među najboljim u Evropi i da nema razloga za uvođenje dodatnih mera.

Ivanuša je za javni servis rekao da se, kada je reč o Evropi, broj zaraženih korona virusom povećava u zemljama koje su bile najviše pogođene na početku pandemije, kao što su Francuska i Španija.

- Uz to imamo i zemlje koje su do sada dobro prolazile, poput Mađarske i Češke, a koje su trenutno među top deset zemalja po broju novoobolelih u Evropi. To je dokaz da virus ne posustaje i da moramo biti oprezni, naročito na jesen, kada ćemo sve više vremena provoditi u zatvorenim prostorijama - objašnjava Ivanuša.

Upozorava da je virus još ovde i da je većina populacije osetljiva.

Ivanuša kaže da je Srbija po epidemiološkoj situaciji trenutno među najboljim zemljama u Evropi, te da se jako dobro drži nakon pogoršanja u julu i avgustu.

- To je dokaz da se epidemija može staviti pod kontrolu poštovanjem osnovnih i jednostavnih mera - naglašava Ivanuša.

Ističe da je situacija u Srbiji dobra i da ne vidi nikakav razlog za uvođenje vanrednog stanja ili bilo kakvih dodatnih mera.

On navodi i da SZO iz medicinskih razloga ne može preporučiti da se trajanje karantina skrati na manje od 14 dana.

Kada je u pitanju vakcina protiv koronavirusa, Ivanuša kaže da ih je puno u razvoju, ali da nijedna još nije završila treću fazu kliničkog ispitivanja.

- Ne bih isticao nijednu zemlju. Prihvatićemo svaku vakcinu koja prođe sva tražena klinička ispitivanja u skladu sa visokim međunarodnim standardima. Cilj nam je da bude bezbedna i efikasna. Iz koje će biti države ili institucije, videćemo. Ja se nadam da će ih biti više - ističe Ivanuša.

Srbija je potpisala obavezujući sporazum o pridruživanju "Kovaksu", a Ivanuša kaže da je taj projekat nastao jer se događalo da relativno male i siromašne zemlje imaju jako težak pristup lekovima, vakcinama i drugoj medicinskoj opremi.

- Razlog za inicijativu je da se ne dogodi da velike i snažne zemlje ne obezbede vakcine za sebe, dok će svi ostali iz manje bogatih zemalja biti prepušteni na milost i nemilost globalnog tržišta - objašnjava Ivanuša.