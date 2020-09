Veselin Jevrosimović za Forbs: Uloga rada na daljinu u promeni IT i globalnog poslovanja

Tokom 30 godina uspešnog rada, Comtrade se neprestano razvijao, prilagođavajući se neočekivanim promenama u biznis svetu, a danas predstavlja jednu od vodećih svetskih organizacija u IT industriji.

Jevrosimović je stekao dugoročno iskustvo sa radom na daljinu godinama pre nego što su kompanije bile uslovljene trenutnim okolnostima da pređu na digitalan način poslovanja.

Upravo zbog toga, Jevrosimović je za „Forbes“, dajući primere iz stvarnog života, podelio svoje mišljenje o budućnosti poslovanja i najsavremenijim ekonomskim tokovima, kao i o tome kako tehnologija može da pomogne ne samo organizacijama da se dalje razvijaju, već i društvu u celini.

Prilagođavanje poslu u pokretu

"Okolnosti koje je doneo korona virus prisilile su nas da se oslonimo na tehnologiju kako bismo mogli da ostanemo povezani, ali u širem smislu, ona je delovala kao katalizator koji je gurnuo mnoga preduzeća na put digitalne transformacije. Situacija je stvorila jedinstvenu priliku za prilagođavanje i produktivniji i efikasniji rad u kriznim vremenima, ali je takođe otvorila povod za diskusiju širom sveta o tome kako možemo da stvorimo novo radno okruženje, korisno za kompanije, zaposlene i društvo podjednako".

Veselin Jevrosimovic,Forbes 6 Ways Remote Work Is Transforming Traditional IT And Reshaping Global Business: A Conversation With Digital Pioneer And CEO Of Comtrade, Veselin Jevrosimovic https://t.co/CxPXbuvM81