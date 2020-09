Država je uredila zakon tako da je njena obaveza da brine o svakom detetu, pa čak, ako se proceni da treba, reaguje i na nemar roditelja, kažu sagovornici Pinka.

U Osnovom javnom tužilaštvu u Smederevu u sredu je saslušana D. M. (21) zbog sumnje da je izvršila krivično delo zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica. Ona je uhapšena zbog sumnje da je svoje dvogodišnje dete ostavljala samo u zaključanom stanu i po nekoliko dana. Kako se nezvanično saznaje iz izvora bliskog istrazi, osumnjičenu je policiji prijavila njena majka, koja pre toga danima sa njom nije mogla da stupi u kontakt. Posumnjala je da je dete ostavljeno samo, pa je ušla u stan i tamo zatekla dete, koje je bilo samo i gladno, a zatim pozvala policiju.

Koordinarka Sigurne kuće Vesna Stanojević kaže da se iz podataka vezanih za ovaj slučaj zaključuje da majka očigledno ima nekih mentalnih problema, a da niko na to nije ukazivao dok se nije dogodilo ovako nešto.

- Glavno pitanje je kakve je mentalne sposobnosti ta majka. Ona je to dete rodila vanbračno, kažu da nije prvi put da se tako nešto dešava. Ovo sve ukazje da je ta mlada majka imala problem sa samom sobom. Ako je takva situacija, onda se očekuje da se ona tako ponaša – smatra Stanojević naglašavajući da je važno ukazati i na odgovornost i drugih lica.

- Dugo pitanje je gde je otac? Uvek se baca krivica samo na ženu. Ona sama nije mogla da dobije to dete. Nije samo na njoj odgovornost, i pored toga što je najveća. Zanemarivanje deteta je najstrašnije, ali bilo je tu više učesnika – objašnajva Stanojević, ističući da slučaj treba da se gleda sa više aspekata.

Advokat Aleksandar Radivojević kaže da je zanemarivanje deteta veliki problem, jer upravo tamo gde to dete treba da oseća sigurnost, zapravo se oseća ugroženo.

- Porodica treba da bude oaza mira i spasa za svako dete, i kada je to narušeno to se odražava na dete – objašnajva Radivojević.

Kako naglašava, država je uredila zakon tako da je njena obaveza da brine o svakom detetu, pa čak, ako se proceni da treba, reaguje i na nemar roditelja.

- To je očigledna društvena patologija. To je nešto što nije normlano. Zakonodavstvo je vrlo progresivno što se tiče zaštita interesa deteta. Država je obavezna da se stara uvek o interesu deteta i da ima nadzornu i korektivn ulogu – kaže Radivojević, ističući da za to postoje institucije koje su nadležne.

- Postoje centri za socijalni rad čiji je posao da kontroliše i koordiniše sve to, a takođe postoji i Krvični zakonik koji je eksplicitan koji predviđa kako javno tužilaštvo treba da se ponaša u datom slučaju – kaže on.