Naime, naučnici sa Kraljevskog koledža u Londonu, koji stoje iza tamošnje aplikacije Covid Symptom Tracker, insistiraju na tome da se osip doda na zvanični spisak simptoma korona virusa, a čak su i utvrdili postojanje osam različitih vrsti osipa, piše "Mirror".

Ovaj podatak je izbio na svetlost dana nakon što je zabeležen porast broja korisnika aplikacije koji su prijavili neke promene na kožu, a devet odsto pozitivno testiranih imalo je osip na telu ili nožnim prstima.

Istraživači su otkrili i da je osip duplo češći kod dece nego kod odraslih i da se može javiti pre, tokom i nakon drugih simptoma virusa, pa čak i u razmacima od nekoliko nedelja. S druge strane - u čak 21 odsto slučajeva osip je bio jedini simptom Kovida-19.

Skin rashes important part of COVID - > 7% of swab positive cases from our app. Public and GPs dont recognise them - so we are setting up a link for people to post their rashes online. Particular want darker skin photos - as no images yet. Rash can last over 3 weeks .. @Join_ZOE pic.twitter.com/uO5m71Gl1i

U saradnji sa Britanskim udruženjeme deramtologa, naučnici sa Kraljevskog koledža sastavili su galeriju od 400 fotografija nakon što su primili na hiljade primera osipa, a klasifikovali su osam kategorija osipa.

1. Urtikarija (koprivnjača) - pojava izdignutih, dobro ograničenih, eritematoznih papula i plakova praćenih svrabom.

2. Osip nalik na varičele - obično se pojavljuje na laktovima i kolenima, kao i na zadnjim delovima ruku i stopala;

3. Kovid prsti - sastoje se od crvenkastih ili ljubičastih kvrga na prstima ruku i nogu koje mogu biti vrlo bolne.

Not fish fingers- Covid fingers ! From the 3000 pictures of Covid skin rashes you guys sent in - I am showing a few favourites like this very distinctive pic of rash on hands that often comes on many days after main infection. These cases were ignored until recently - #stayalert pic.twitter.com/xy9Zd3JOm8