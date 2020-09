OVAJ GRAD U SRBIJI bio je označen kao moguća KORONA BOMBA! Evo kako je sve počelo

Na listi gradova koji sada odskače od ostatka naše zemlje, za koju možemo da kažemo da je oaza u podivljalom korona okruženju, nalazi se Kragujevac koji je došao na prvo mesto neslavne epidemiloške liste i označen kao jedan od potencijalnih korona bombi.

Pema poslednjim podacima, Kragujevca se nalazi pri na listi gradova po broju ljudi koji su samoizolaciji - čak 214. Koliko je to značajano, govori potadatak da u gotovo dvomilionskom Beogradu imamo tek 17 takvih slučajeva.Do sada je u Kragujevcu inače ukupno zabeležen 1.981 slučaj zaraze. U kragujevačkom Kliničkom centru je na lečenju 12 pacijenata, a dve osobe su na respiratoru.

Koliko je Kragujevac odstupa od šablona trenutne situacije, najbolje se vidi ako stanje uporedimo sa drugim gradovima.

Broj ljudi u samoizolaciji u Kragujevcu, koji ima nešto više od 150.000 stanovnika je 214, dok je u Beogradu svega njih 17. Na drugom mestu ove liste je Niš. U gradu koji broji oko 186.000 stanovika u samoizolaciji je 96 osoba, što je znatno manje nego u Kragujevac. Treće mesto zauzima Ćuprija, koja je u jednom periodu takođe bila žarište, a sada ima 48 ljudi u samoizolaciji.

Dakle, ove brojke svedoče o tome da se dogodilo nešto što nije trebalo, i ako je do skoro Kragujevac bio "mirna luka" kada je reč o korona virusu, sad se ovaj grad sve češće spominje kao žarište i potencijalna korona bomba, te se nameće pitanje šta je dovelo do pogoršanja celokupne situacije.

Početak školske godine

Ako posmatramo grafik koji prikazuje broj ljudi koji su u samoizolaciji u Kragujevcu, jasno se vidi da je on počeo da raste kada je počela školska godina.

Već 1. septembra jednoj učenici šestog razreda osnovne škole određena je mera samoizolacije jer su joj roditelji bili pozitivni na koronu. Ona nije bila testirana i ako su joj roditelji pozitivni, već je došla u školu da redovno prati nastavu.Ovo nije jedini slučaj rizičnog ponašanja u školama. Još jedna učenica i njena sestra bliznakinja bile su na nastavi i ako su roditelji znali da je bila u rizičnom kontaktu sa osobom koja je već obolela od korona virusa.

Ono što se iz ovoga može zaključiti jeste da su se roditelji poneli krajnje neodgovorno u ovoj situaciji. Poslali su dete u školu i ako su oni zaraženi, dok su drugi znali da je bilo rizičnog kontakta, a razlog da se nastava prati od kuće je i više nego očigledan.

Povratak sa letovanja i nepoštovanje mera

Godišnji odmori, lepo vreme, putovanja i opuštanje - to bi mogao da bude još jedan od razloga zbog čega je sada Kragujevac označen kao žarište.Nadzor za one koji su se vratili sa letovanja stupio je na snagu u petak, a tom merom su svi u obavezi da se elektronski prijave i u slučaju da za to ima potrebe budu u samoizolaciji.

Broj ljudi u samoizolaciji ne znači striktno da su oni pozitivni na korona virus, već zbog postojanja sumnje ili rizičnih kontakata moraju da budu izolovani kako ne bi predstavljali rizik po sebe i druge.Epidemiolog Instituta za javno zdravlje u Kragujevcu dr Predrag Delić rekao je ranije da se u ovom gradu dnevno testira oko 200 ljudi, a među njima i oni koji žele da putuju.Kako je rekao, nesigurnoj situaciji doprinelo je opuštanje, kao i organizovanje proslava gde je veća mogućnost zaražvanja.

Još uvezenih slučajeva

Koliko je važno da ostanemo u zemlji i izbegnemo putovanja, posebno u mesta gde je epidemiološka situacija lošija nego kod nas primer je i slučaj fudbalera futsal kluba "Ekonomac".Kako su ranije preneli mediji, čak šest fudbalera se zarazilo korona virusom na turniru u Tuzli, a to je ranije potvrdio i Dragan Vasiljević, iz kragujevačkog Instituta za javno zdravlje.

- Svakodnevno pratimo njihovo stanje, proveravamo da li imaju simptome i već imamo spisak njihovih kontakata - rekao je ranije Vasiljević.