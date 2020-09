NOVI ZEMLJOTRES POGODIO ZAGREB: Epicentar samo 7 kilometara od centra grada

EMSC javlja da je u 21.08 potres magnitude oko 2,0 stepena po Rihteru pogodio Zagreb sa epicentrom u okolini grada, objavio je portal Indeks.

Prema prvim podacima EMSC-a, epicentar je bio na sedam kilometara severozapadno od centra Zagreba i na 114 kilometara istočno od Ljubljane.

M2.0 #earthquake (#potres) strikes 8 km NW of Zagreb - Centar (#Croatia) 11 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/LpVHDLqdIF