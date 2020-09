Srbija je izgubila dva velika profesionalca, rekao je Saša Olujić, potpukovnik u penziji, komentarišući tragediju u kojoj su piloti Vojske Srbije major Dejan Krsnik (49) i kapetan prve klase Zvonko Vasiljević (43) poginuli u teškoj vazduhoplovnoj nesreći nedaleko od Malog Zvornika.

Ovo je jedan težak dan za sve nas, to su moji prijatelji i kolege sa kojima sam radio više od 30 godina.

- Izgubio sam dva dobra druga, a Srbija dva vrhunska pilota. Ono što je bitno da javnost zna jeste da su to bile ljudske veličine, kojih želimo da se sećamo večno. Bili su veliki profesionalci – rekao je Olujić.

Kako kaže, to je velika tragedija koja ih je pogodila, ali i istakao da je biti pilot visoko rizičan posao.

- Kada se neko odluči da postane pilot, mora da prođe stroge kontrole i selekcije kako bi ušao u to naše društvo. Ceo proces školovanja, i procedure. Pilot mora da zna da nosi rizik i ukoliko toga nije svestan ne ulazi u naše društvo – rekao je Olujić.

Prema njegovim rečima, dobar pilot je i jedan od preduslova da se održi bezbedan let.

- Kada je bezbednost letenja na makcimumu, rizik je na minimumu – rekao je Olujić.

On je istakao da postoje procedure pre poletanja, kao i velike kontrole.

- Prvo tehnički sastav dovodi ispravan avion na stajanku taj dan. On mora doći potpuno ispravan. Takođe, pilot mora biti maksimalno osposobljen. Plan letenja se radi dan ranije. Posle toga sledi kolektivna priprema, a nakon toga se sa komandirima odeljenja ponovo detaljno izvrši priprema leta – rekao je Olujić.

Kako kaže, nakon toga i polot vrši indiviualnu pripremu, a nakon toga radi i ličnu pripremu gde taj let koji traje od 30 do 40 minuta, odleti u mislima.

- Na sve to, morate da se stavite i u određene prilike, šta ako se desi to to i proradite u glavi sve to. Sutradan ponovo se napravi razigra leta. Procedura je jako kompleksna – rekao je Olujić.

Odsek za bezbednost letenja isto proveri ceo plan, gde su najiskusniji piloti i oni, dodaje, još jednom sve ponovo pročešlja.

- Takođe, avion mora biti pregledan do detalja. Avion ne može da dođe na stajanku ukoliko mu nešto fali. Tu ga mehaničari još jednom pogledaju, i na kraju ga pogleda i pilot. Postoji knjižica aviona u kojoj se sve beleži – rekao je Olujić.