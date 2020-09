Janjić za Pink: Stepinac je bio nadbiskup Zagrebački, morao je da zna za sve zločine koji su se dešavali na tom području (VIDEO)

Kulturolog Jovan Janjić govoreći o ulozi u zločinima Alojzija Stepinca u Drugom svetkom ratu rekao je da je on bio nadbiskup Zagrebački i da je pod sobom imao sve biskupe na tom području.

-On je morao da zna šta se dešava u njegovo vreme na njegovom području - rekao je Janjić i zapitao se da se slučajno to dešavalo na srpskom području da li bi patrijarh srpski mogao to da ne zna.

-Ono najmanje delo koje se desi u nekom selu on je znao - rekao je Janjić.

Kako kaže, mnogo sveštenika katoličke crkve direktno je učestvovalo u zločinima, te da su ubijali i pozivali na ubijanje.

Istoričar Nebojša Danjanović rekao je da Hrvati smatraju Alojzija Stepinca za velikog Hrvata, jer da je on imao tvrd hrvatski stav.

-On jeste bio čovek crkve, bio je do kraja odan crkvi, što ga je na kraju koštalo - istakao je Damnjanović za pink.

Kako kaže, njemu je maršal Tito dao "povoljan status 1945. godine" ali pod uslovom da crkvu odvoji iz rimske crkve i da on to nikako nije hteo, i da su se tada komunisti, kako dodaje, setili njegove "uloge u Drugom svetkom ratu".