LINTA: Plenkovićeva izjava u Varivodama je dokaz da se Hrvatska NIJE SUOČILA SA SVOJOM USTAŠKOM I ZLOČINAČKOM PROŠLOŠĆU

Predsednik Saveza Srba u regionu Miodrag Linta smatra da je izjava predsednika hrvatske vlade Andreja Plenkovića u Varivodima još jedan dokaz da se Hrvatska nije suočila sa svojom ustaškom i zločinačkom prošlošću.

- Plenković je na jedan bezočan način zloupotrebio svoje prisustvo komemoraciji devetoro ubijenih srpskih civila u Varivodama kod Knina gde je ponovo govorio o takozvanoj velikosrpskoj agresiji. To je inače zvanična politika hrvatske džave od dolaska Tuđmana na vlast 1990. godine – rekao je Linta za Pink.rs

Kako je dodao, Plenković nije došao u Varivode da iskreno žali za srpskim žrtvama, nego je došao da još jednom ponovi bezočnu tezu da su krajiški Srbi, Srbija i JNA izvršili tobože agresiju na Hrvatsku i da su zločini tokom i posle zločinačke akcije Oluja bili čin pojedinaca, a ne masovni zločini što je čak utvrđeno presudom Haškog tribunala.

- Hrvatska je procenila da je civilizacijski čin da kaže da je tokom akcije „Oluja“ bilo civilnih žrtava, da oni to osuđuju da je to njihov civilizacijski iskorak, ali je za njih ključno bilo što je Boris Milošević kao zvanični predstavnik hrvatske vlade Boris Milošević kao zvanični predstavnik hrvatske vlade bio u 5. avgusta u Kninu i zvanično priznao legitimite i legalite zločinačke akcije Oluja, a sada je otiša korak dalje i rekao u Vraivodama kako su faktički Srbi pobinjenici što je bezočna izmišljotina. Hrvatska vlast je imala cilj strateški cilj da stvro etnički čistu hrvatsku državu, Srbi su se borili za slobodu – naveo je Linta.

Prema njegovim rečima, vidi se da u Hrvatskoj nema političke volje da se suoče sa svojom ustaškom prošlošću i da se zaista priznaju srpske žrtve i da se kazne svi ratni zločinci nego se sve radi da i srpski predstavnici priznaju tu deklaraciju o domovinskom ratu po kojoj su Srbija, Krajoškio Srbi i JNA agresori.

- Mi to nikako ne smemo prihvatiti – podvukao je Linta.

Istoričar Saša Adamović ističe da je ono što se desilo u Varivodama nastavak farse koja je započeta 5. avgusta u Kninu.

- Srbi nisu krivi za sve samo Hrvatima, nego i Bošnjacima. Videli ste ovih dana kampanju, to je započeo to Florijan Biber, kvazi stručnjak za jugoistok Evrope, pa je nastavio Janoš Bugajski jedan iz te ekipe, onda su to dočekali mediji u Hrvatskoj. Svako ko se malo razume u politiku zna da su takve stvari sinhronizovane. Zato su puni mediji u Sarajevu, Zagrebu ili Podgorici kako se povampiruje ideja velikosrpskog naciolanizma. Očito da je to muzika za neke zapadne uši, a tu priču forsiraji one političke elite u Zagrebu, Podgorici i Sarajevu koje su sada u nekakvoj vrsti straha, s obzirom da su rezultatu u Crnoj Gori pokazali da se srpski faktor vraća na političku scenu – rekao je Adamović.

Prema njegovim rečima, još 1990. godine Tuđman je otvoreno rekao šta čeka Srbe u Hrvatskoj kada dođe na vlast – ubijanje i proterivanje.

- Uvek je postojao plan, a Oluja je samo završetak onoga što je započeo Pavelić 1941 godine – rekao je Adamović.

Stručnjak za bezbednost Dževad Galijašević smatra da su ambicije Plenkovića da se promeni Dejtonski sporazum nerealne.

- Kod Plenkovića su juče bili predstavnici Bošnjaka i Hrvata iz BiH Bakir Izetbegović i Dragan Čović. Taj sastanak i sve što se radi pokazuje da Izetbegović i ta srajaveska politička elita isto tako sanja promenu Dejtona koji bi drugačije organizovao BiH i omogućio strukturama u Sarajevu da potpuno suvereno jednonacionalno i jednoverski upravljaju BiH – naveo je Galijašević.

On veruje da je to nerealno.

- Vlast u BiH ne vidi da mora sebi postaviti pitanje zašto je 1990. godine kada su Bošnjaci za ostali svet bili simbol stradanja dobili samo 25 odsto, onoliko koliko je dobio najmanji narod u Hrvatskoj. Zapad nikada nije verovao Aliji Izetbegoviću, a zato su i stavljeni u jedan entitet – rekao je Galijašević.