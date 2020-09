HOĆE LI SRBIJA OSTATI BEZ TURISTIČKIH AGENCIJA?! Oglasio se i ministar Rasim Ljajić!

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija neće oduzimati licence turističkim agencijama i očekuje se da rešenje za novonastalu situaciju bude pronađeno u narednih sedam do 10 dana, najavio je danas ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić.

Potpredsednik vlade i ministar Ljajić izjavio je Tanjugu da su predstavnici tog ministarstva održali danas sastanak sa Udruženjem banaka Srbije, na kojem se razmatralo pitanje bankarskih garancija, kao modela za obezbeđivanje garancija putovanja prilikom sklapanja turističkih aranžmana.

- Predstavnici Udruženja banaka dostaviće do kraja ove nedelje predlog procedure za operativno funkcionisanje i eventualno aktiviranje bankarskih garancija, s obzirom na to da takav model garancija putovanja do sada nikada nije bio korišćen u praksi, iako je predviđen Zakonom o turizmu. Ta procedura će biti ugrađena u novi Pravilnik o garancijama putovanja - rekao je Ljajić.

Paralelno sa tim, dodao je on, predstavnici ministarstva će posredovati između osiguravajućih kuća i turističkih agencija, kako bi se rešio aktuelni spor i na taj način koristio i taj mehanizam za obezbeđivanje garancija putovanja.

- Sasvim je neuobičajeno da osiguravajuće kuće tri dana pre isteka roka važenja aktuelnih licenci naprasno obaveste agencije da neće pružati tu vrstu usluge, pravdajući to velikim stepenom rizika. Suština jeste da osiguravajuće kuće rade procenu rizika za svaku pojedinačnu agenciju i da posluju sa onim agencijama, za koje procene da su stabilne i solventne - rekao je ministar.

Ljajić je ponovio da ministarstvo neće oduzimati licence agencijama, jer očekuje da se problem reši u narednih sedam do deseta dana i dodao da je letnja turistička sezona već završena, kao i da se ne očekuje sklapanje novih turističkih aranžmana u tom periodu.