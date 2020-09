Od sutra u dvorani "Pionir" počinje sezona klizanja

U Ledenoj dvorani "Pionir" od sutra počinje nova sezona klizanja, a za sve posetioce će tokom prva dva dana ulaz biti besplatan.

Kako su najavili iz Sportskog centra "Tašmajdan" termini za rekreativno klizanje u oktobru su: četvrtkom i petkom od osam do 22 sata, a subotom i nedeljom od 11 do 12 i 30, 14 do 15 i 30 sati i od 20 do 22 sata.

Ledena dvorana "Pionir" je renovirana i pripremljena za novu sezonu kako bi imala bolje uslove za razvoj sportova na ledu (hokej, brzo klizanje, umetničko klizanje), ali i za rekreativno klizanje.

Nabavljeno je novo čilersko postrojenje, ugrađena nova ograda oko ledene ploče, zamenjene su stolice i dodatno uređen tribinski deo.

Takođe, povećan je i broj svlačionica, toaleta i tuševa, u skladu sa propisanim standardima, a sportistima, hokejašima i klizačima, omogućen je direktan ulazak na ledenu ploču iz svlačionica.