BOJLER ZAMALO UBIO OSMORO LJUDI NA ČUKARICI: Evo zašto dolazi do eksplozije i koji su prvi znaci da NEŠTO NIJE U REDU

Eksplozija bojlera u stanu na Čukarici izazvala je požar u kome je povređeno osmoro odraslih osoba i troje dece. Zbog čega su bojleri potencijalne ubice i šta dovodi do njihove ekplozije.

U najkraćem, bojler eksplodira usled neispravnosti, do kojih ipak ne dolazi često, budući da bojleri imaju tri vrste zaštite. Tek kada sve otkažu dolazi do uništenja bojlera koji u tom trenutku predstavlja veliku opasnost.

Mali bojleri ne eksplodiraju

Ipak, nisu svi bojleri potencijalne ubice. Mali, kunjihnjski bojleri (do 10 litara), takozvani prelivni bojleri, ne mogu da eksplodiraju. Evo i zbog čega.

Pri pregrejavanju vode ona slobodno isticaće na slavinu. Otud kod ovih bojlera uvek postoji kapljanje vode na česmi kada se voda u njemu greje. Na ovaj način, nikada u bojleru neće pritisak vode dovoljno porasti da bi oštetio metalni kazan bojlera.

Veliki bojleri tihe ubice

Kod velikih bojlera koji se koriste u kupatilima, takozvanim potisnim bojlerima, situacija je drugačija. Konstruktivno su tako izvedeni da je u kazanu bojlera mrežni pritisak vode i kada se on ne koristi.

Puštanjem vruće vode na česmi oslobađa se prostor u bojleru koji popunjava hladna voda iz mrežnog napajanja. Pri pregrejavanju voda se širi i stvara se para što povećava pritisak vode u bojleru. Kako je na ulaznu cev montiran nepovratni ventil (da se u slučaju nestanka vode bojler ne isprazni kroz cevi) višak vode nigde ne može da ode i pritisak nastavlja da raste.

Prvi stepen zaštite je termostat. Na njemu možete podešavati temperaturu u rasponu od 35 do 85 stepeni. Ukoloko se on pokvari, napajanje grejača reguliše termo-osigurač. Ukoliko i on otkaže iz nekog razloga, ostaje poslednji stepen osiguranja a to je nepovratni ventil. On ne može da vrati vodu u mrežu ali može da izbaci višak vode napolje.