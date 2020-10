SRBIJA DOBIJA JOŠ JEDAN AUTO-PUT! U utorak potpisivanje ugovora za Fruškogorski koridor

Posle Moravskog koridora, Srbija započinje izgradnju još jednog autoputa - Fruškogorskog koridora, za koji bi, kako saznaje Tanjug, u utorak, 6. oktobra, trebalo da bude potpisan ugovor u Vladi Srbije sa kineskom kompanijom CRBC. Vrednost ugovora je 606 miliona evra.

Vlada Srbije je polovinom septembra odobrila ugovor za izgradnju Fruškogorskog koridora u okviru kojeg će biti izgrađen i tunel kroz Frušku goru od 3,5 kilometara, koji će biti najduži tunel u Srbiji. Takođe, biće izgrađen još jedan most preko Dunava od 1,8 kilometara.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je pre nekoliko dana da se u Srbiji trenutno grade čak četiri autoputa i da za koji dan kreće projekat i za peti, to jest Fruškogorski koridor, za koji još samo treba da se potpiše ugovor. "To će biti veoma važno za grad Novi Sad, kao i celu Bačku i Srem", kazao je Vučić.

Inače u Srbiji se trenutno grade autoput Preljina-Požega na Koridoru 11, Moravski koridor, to jest autoput od Preljine do Pojata, autoput ka Sarajevu od Kuzmina do Sremske Rače, autoput Ruma - Ssabac i brza saobraćajnica Šabac - Loznica, kao i autoput na zavšetku obilaznice oko Beogada od Ostružnice do Bubanj Potoka.

Fruškogorski koridor će zvanično biti brza saobraćajnica od Rume do Novog Sada u dužini od 47,7 kilometara, koja će spojiti autoputeve ka Šidu i Subotici. Imaće četiri kolovozne trake širine po 3,5 metra, ali neće imati zaustavne trake, zbog čega se neće voditi kao klasičan autoput već kao brza saobraćajnica.

Izgradnja Fruškogorskog koridora je važna, jer se on nadovezuje na pravac Ruma-Šabac-Loznica. Ovaj put povezaće tri opštine: Novi Sad, Irig i Rumu, a rešiće i problem prolazaka teretnih vozila preko Fruške gore i kroz Irig.

Potpredsednica vlade i ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović ranije je rekla Tanjugu da je vlada 15. septembra odobrila komercijalni ugovor za izgradnju Fruškogorskog koridora s kineskom kompanijom CRBC, pošto je prethodno stiglo iz kineske Eksim banke da je odobren kredit za finansiranje.

"Mi ćemo do kraja godine završiti projektno-tehničku dokumentaciju i verujem da ćemo do kraja sledeće godine konačno moci da počnemo radove na Fruškogorskom koridoru", rekla je ministarka.