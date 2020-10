EKSPLODIRALA CENA STANOVA! U blizini Beograda kvadrat SKOČIO sa 900 na 1.400 evra - KUPACA SVE VIŠE!

Da je Pančevo postalo popularno mesto u koje se Beograđani tokom poslednjih godinu dana najčešće sele, najpre se može videti po rastu cena nekretnina u ovom gradu.

Cena kvadrata porasla je i više od 50 odsto, a stručnjaci ističu da se to ne odnosi samo na novogradnju, jer su trenutno i prodavci starogradnje drastično digli cene kvadrata.

Pre svega, zbog svoje lokacije na otprilike 19 kilometara od Beograda, preciznije svega 20-ak minuta vožnje, ali i razvoja infrastrukture, Pančevo je doživelo pravu "eksploziju cena kvadrata" poslednjih godina.

Ovo potvrđuje i Anita Pešić, produkt menadžer sajta Nekretnine.rs. Ona ističe da kupce iz Beograda privlači pozicija ovog mesta, sa više od 120.000 stanovnika, zatim razvijena infrastruktura, 20 vrtića, 10 osnovnih i osam srednjih škola.

"Svi ovi činioci, kao i sama povećana potražnja za novogradnjom, doveli su do rasta cene kvadrata u Pančevu više od 50 odsto. Pre par godina cena novogradnje je bila oko 800 do 950 evra po kvadratu, a danas kvadat košta između 1.100 i 1.400 evra", objašnjava Pešić.

U Pančevu se, kako kaže, na svakom koraku grade nove zgrade, a da zainteresovanih kupaca definitivno ima pokazuje i to što investitori većinu stanova prodaju pre završetka izgradnje.

Ipak ističe da se još jedna promena trenutno dešava na tržištu nekretnina u Pančevu. Prodavci starogradnje, takođe, drastično su digli cene kvadrata. Tako, sa prosečnih 500 ili 600 evra po kvadratu, sada pojedini prodavci cene svoje stanove u starogradnji od 700 do 900 evra po kvadratu.

"Mnogi se slažu da je ovaj skok bezrazložan i nerealan, jer nije isto kupiti novoizgrađen stan i stan u zgradi iz šezdestih ili osamdesetih godina. Trenutno je ponuda stanova u starogradnji jako mala, ono što je na prodaju ima dosta višu cenu, pa samim tim slabo dolazi i do realizacija prodaja", navodi Pešić.

Razvoj infrastrukture diže cenu kvadrata

Poboljšanje infrastrukture oduvek je uticalo na razvoj mesta, kao i na rast cena stanova i kuća. Da će cene da rastu zbog ulaganja u lokalne i regionalne puteve, izjavio je nedavno i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

"Kvadrat životnog prostora će rasti u Pančevu. Videćete za godinu dana da će za 100 do 300 evra biti skuplji kvadrat. Svakome će da skoči cena imovine zbog svega što je država radila", istakao je on.

Tokom poslednjih desetak godina u Pančevu su renovirani sportski centar, Narodna bašta, plaža na Tamišu, otvoreno je i više velikih marketa i tržnih centara. Pančevci su dobili i brojne sportske objekte, bazene i teretane, a jedino što eventualno nedostaje su privatni vrtići.

Do Pančeva iz Beograda brže nego do nekih delova prestonice

Koliko god zvučalo čudno, do Pančeva se može lakše i brže stići iz centra Beograda nego do mnogih drugih delova grada. Od Glavne autobuske stanice u gradu na Tamišu do Pančevačkog mosta u Beogradu stiže se autobusom za oko 25 minuta, a za još 10 do 15 do gotovo svih centralnih destinacija u prestonici.Autobusi ATP-a na liniji Pančevo - Beograd polaze na svakih pola sata, a u vreme jutarnjeg i poslepodnevnog špica i na 15 minuta.