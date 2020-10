Ministar omladine i sporta u Vladi Republike Srbije, Vanja Udovičić nedavno je dao intervju za prestižni internacionalni časopis Wall Street International, koji se publikuje na šest jezika.

Odgovarajući na pitanja novinara srpski ministar omladine i sporta i nekadašnji najbolji vaterpolista sveta napravio je kratak osvrt na sportsku karijeru i paralelu sa pozicijom koju sada obavlja.

-U sportu, bilo da ste na poziciji ministra ili na terenu, uvek igrate utakmicu do kraja i dajete sve od sebe da pobedite. Svakodnevno se trudite da budete najbolji i da obarate sopstvene rekorde. Dobri rezultati su podstrek da nastavite sa odgovornim, istrajnim i kontinuiranim radom. Morate da radite mnogo, da dokažete da ste sve bolji, kako bi rezultat na semaforu bio na vašoj strani. Tako je u sportu, ali i u poslu koji sada obavljam. Pozicija ministra omladine i sporta je privilegija, odgovornost i izazov. To za mene nije samo posao, to je mogućnost da doprinesem još više sportu i omogućim našim sportistima najbolje uslove za rad. Bilo da ste sportista ili na poziciji ministra neophodno je da ste potpuno posvećeni, a to je moguće samo ako je sport vaša ljubav i način života - rekao je Udovičić.

Karijera vrhunskog sportiste i igranje u timu su veoma uticale na način rada i funkcionisanje Ministarstva omladine i sporta koje predvodi ministar Vanja Udovičić.

-Timski rad je preduslov uspeha u sportu i jedna od najviših vrednosti kojom vas sport nauči. Karijera vrhunskog sportiste mi je mnogo pomogla da shvatim da bez jakog tima nema ni jakog pojedinca. Nijedna pobeda, a ni poraz nemaju značaj ako nemate sa kim da ih podelite. To je moj način razmišljanja i postupanja. Upravo se na timskom radu i zasniva politika Ministarstva omladine i sporta na čijem sam čelu. Dokaz da je to najbolji način da se stigne do uspeha je jedna od mnogih činjenica, kojom pokazujemo učinkovitost našeg rada, a to je da je tim Srbije osvojio 265% medalja više u periodu od 2013. godine do danas, u odnosu na period od 15 godina pre toga. Rekordni rezultati u svim oblastima sporta, ne samo osvojenih medalja, upravo su rezultat sportskog tima Srbije i moja je privilegija i ponos što sam ministar koji ima tim koji obara i sopstvene rekorde i koji postavlja nove granice mogućeg za srpski sport – istakao je ministar Udovičić.

Novinare je interesovalo da li ministar Udovičić posmatra sport na isti način i iz ugla sportiste i sa pozicije ministra.

-To ne može nikako da bude isti ugao, ali iskustvo koje sam stekao kao vrhunski sportista je neprocenjivo i dragoceno i pomaže mi u donošenju odluka koje donosim sa pozicije ministra. Iz sopstvenog iskustva znam koliko je važno da sportista nema nikakva druga opterećenja i brige, da bi mogao da se fokusira isključivo na takmičenje i dao svoj maksimum na terenu. Zbog toga je moja bogata sportska karijera umnogome olakšala moj rad na mestu ministra i pomogla mi da prevazilazim brojne izazove sa kojima se svakodnevno susrećem - rekao je Vanja Udovičić za Wall Street International.

U svom delovanju Ministarstvo omladine i sporta posebnu pažnu posvećuje mladima koji su budućnost Srbije.

-Mladima treba dati bezrezervnu podršku, motiv i priliku. Vlada Republike Srbije godinama unazad radi sistemski na razvoju, unapređivanju i sprovođenju omladinske politike kako bi se poboljšao kvalitet života mladih ljudi. Svesrdno radimo kako bi mladi uzeli aktivno učešće u društvu. Mladi um je svežiji i kreativniji i zato mladima treba dati priliku da predstave svoje ideje. To je jedino moguće ako ih uključimo u sve sfere društvenog života i damo im mogućnost da svoje ideje sprovedu u delo. Mladima treba dati izbor i podršku i verovati u njih - zaključio je ministar Udovičić.

Intervju ministra omladine i sporta Vanje Udovičića za internationalni časopis “Wall Street International” možete pogledati na ovom linku.