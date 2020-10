MINISTAR VULIN: Modernizacijom postojećih sredstava VS pametnije koristi budžetska sredstva i povećava svoje sposobnosti

Ministar odbrane Aleksandar Vulin obišao je danas Vojnotehnički institut, gde je predstavljena nulta serija komandno-izviđačkih vozila (KIV), kao produkt modernizacije borbenih-oklopnih vozila (BOV-3).

- BOV je vozilo koje je dobro poznato našoj vojsci. Prošao je sve ratove i sa njim imamo velika iskustva. Znamo koje su mu vrline i mane i upravo smo zbog toga krenuli u proces modernizacija BOV-a. BOV je sada daleko bolje zaštićen, povećana mu je nosivost, naoružan je, opremljen i to je sada vozilo koje može da se nosi sa bilo kojim sličnim vozilom koje koriste neke od bogatijih i snažnijih armija nego što je naša. BOV je dokaz koliko je važno sačuvati odbrambenu industriju, jer je sve ovo proizvod naše pameti, našeg znanja i ideja naših inženjera – istakao je ministar Vulin, podsetivši da je vrhovni komandant Vojske Srbije Aleksandar Vučić uvek insistirao da pre nego kupimo bilo koje sredstvo na svetskom tržištu, najpre pokušamo da to sami proizvedemo, ili da postojeću tehniku kojom vojska raspolaže sami modernizujemo.

Vojska Srbije će nastaviti da se oprema, naglašava ministar odbrane i dodaje da nijedno naše sredstvo neće biti tek tako odbačeno i da će sve što može da se modernizuje i unapredi, biti unapređeno i modernizovano, jer „na taj način daleko pametnije koristimo budžetska sredstva koja su nam na raspolaganju, a borbena gotovost i sposobnost naše vojske raste i napreduje.“

Pomoćnik ministra za materijalne resurse dr Nenad Miloradović objašnjava da se u Vojsci Srbije nalazi više stotina borbenih-oklopnih vozila i da je to jedan od razloga zbog kojih se radi modernizacija te platforme. Takođe, on ističe da su usavršavanjem borbenih oklopnih vozila BOV-3 dobijene četiri varijante komandno-izviđačkih vozila (KIV), namenjenih za komandante pešadijskih bataljona, artiljerijskih diviziona, komandire artiljerijskih baterija i komandire izviđačkih odeljenja.

- Jednim dosta temeljnim radom postignute su tražene karakteristike vozila na jednom sasvim savremenom nivou. To je dosta stara platforma, ali modifikacijama koje su napravljene postignuti su vrlo dobri rezultati, pre svega što se tiče zaštite. Kada su u pitanju parametri: cena i efikasnost, postignut je vrlo dobar odnos i zato se planira dalji rad sa ovom platformom i njena dalja upotreba za razne druge namene. Po pitanju zaštite, funkcionalnosti i komfora posade, postignut je aktuelni svetski nivo, a takođe, veoma smo zadovoljni i sa onim što je postignuto po pitanju prohodnosti vozila – ističe Miloradović i dodaje da nulta serija veoma doprinosti sposobnostima Vojske Srbije, jer se komponentama koje se odnose na izviđanje, situacionu svesnost, novim optoelektronskim, komunikacionim i komandno-informacionim sistemima koji su ugrađeni u vozila, unapređuju sposobnosti komandovanja na nivou bataljona i diviziona.

Miodrag Vujanović iz Vojnotehničkog instituta, kao rukovodilac projekta razvoja komandno-izviđačkog vozila objašnjava koje su sve prednosti KIV-a u osnosu na BOV i poručuje da je napravljeno vozilo koje je u svakom pogledu vrlo perspektivno i može da se koristi dugi niz godina.

- Suština komandno-izviđačkog vozila je u komunikacionoj i računarskoj opremi koja je unutra ugrađena, a vozilo je samo mogućnost da komandant bude u borbenom rasporedu i da bude bezbedan. Samo vozilo raspolaže sa nizom podsistema, od oružanog podsistema, do elektro-energetskog podsistema, koji se sastoji od internih baterijskih resursa, koji omogućavaju rad vozila i do 24 sata neprekidno. Takođe, vozilo poseduje i eksterne izvore kao što je agregat, koji omogućava da na bilo kojoj lokaciji izvršite dopunu baterija i energetsko snabdevanje uređaja u vozilu. Tu su i vrlo savremen klimo-ventilacioni sistem, koji omogućava posadi da uspešno radi i u uslovima ekstremnih temperatura. Optoelektronski sistem za vožnju omogućava posadi da u svim uslovima i borbenim i neborbenim uspešno vozi pomoću tih elektronskih sredstava – naglašava Vujanović i navodi da telekomunikaciono-informatički sistem u vozilu omogućava da se na vrlo brz i adekvatan način prenesu komande, kako bi komandant uvek pred sobom imao uvid u kompletan raspored i svojih i tuđih jedinica, zahvaljujući informacijama koje dobija preko tog sistema.

Prema rečima direktora preduzeća „FAP Korporacija“ Priboj, Ranka Vukovića, modernizacija BOV-a je projekat koji je veoma važan za budućnost te fabrike, ljude koji rade u njoj i za odbrambenu industriju Srbije.

- Najznačajnija stvar je bila da su ljudi shvatili da rade jedan projekat za sebe, za budućnost fabrike, a time i za državu, da ima svoje preduzeće koje će da pravi borbeno vozilo. Da nije bilo VTI i ljudi iz Uprave za odbrambene tehnologije, sami inženjeri i radnici FAP-a ne bi mogli da modernizuju i integrišu ovakav borbeni sistem, jer je to za nas nešto novo. FAP je fabrika automobila i kamiona i to je dobro radio. U ovoj novoj fazi u kojoj se FAP našao i sa svojim restrukturiranjem i organizacijom, videlo se da komercijalni program nije budućnost za FAP, već ono što treba namenskoj industriji. Ulaskom odbrambene industrije Srbije, uložili smo napore da se prilagodimo potrebama Vojske Srbije i zadacima koje nam postave. Bio je to težak izazov. Nama je finansijski to mnogo značilo, a s druge strane bio je veliki izazov – rekao je Vuković.

Današnjem obilasku prisustvovao je i direktor Vojnotehničkog instituta pukovnik Bojan Pavković sa saradnicima uključenim u razvoj vozila BOV KIV.