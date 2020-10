"Vojska je ogledalo svoje države"! VULIN ZA PINK: Vojna vežba "Sadejstvo" pokazaće koliko je Vojska Srbije napredovala! (VIDEO)

Ministar odbrane Aleksandar Vulin, rekao je za Novo jutro televizije Pink da Vojska Srbije na dve godine pravi velike vežbe, kao što je bila vežba “Vek pobednika” gde su pokazali ono sa čim su raspolagali u tom trenutku, kao i da će sada moći da se vidi i koliko su napredovali u odnosu na tu vežbu.

Govoreći o vojnoj vežbi "Sadejstvo", koja će biti održana u subotu, 10. oktobra na Pešteru, Vulin je rekao da će biti prikazane letelice, više od 40 različitih vazduhoplova, helikoptera, bespilotnih letelica, aviona MiG-29, Orlova, Galebova.

- U subotu će biti prikazano preko 40 raznih letelica, sve ono čime raspolažemo. Razlika je što od ove godine sve što leti može i da gađa, što znači da su svi naši vazduhoplovi naoružani – rekao je Vulin.

Kako kaže, biće preko 2.000 učesnika, što neposrednih, što onih koji su učestvovali u pripremi projekta.

- U petak imamo generalnu probu, a vežba će se održati na Pešteru – rekao je Vulin.

Ističe da je vojska ogledalo svoje države. Kako kaže, ukoliko je vojska organizovana, obučena i dobro opremnjena, govori da je država ekonomski snažna, politički stabilna i da vodi računa o sebi i svojoj bezbednosti.

- Svaki građanin Srbije voli da vidi svoju vojsku i da znaju da je to njihova vojska, da je to njihova zemlja – rekao je Vulin.

Kako kaže , kada je Srbija jaka i sposobna, kao i kada je politički stabilna, tada niko ne dira Srbe.

- Zahvalan sam predsedniku Vučiću što je tako visoko kao prioritet stavio Vojsku Srbije. To znači ulaganje u naša sredstva, ali i bolji život za sve pripadnike. On mora da bude zadovoljan i da bude u stanju da se posveti samo sebi i svom radnju, a da ne mora da razmišlja o materijalnim stvarima, jer o tome brine država – rekao je Vulin.

Vulin je rekao da se kupovine oružja ne rade od danas do sutra, već se ozbiljno pripremaju i zatim nabavljaju.

- Vrhovni komandant vojske, mnogo pomaže razvoj, i sa takvim autoritetom vi napredujete i ljudi shvate da vredi ulagati u Vojsku Srbije – rekao je Vulin.

Kako kaže, razgovarano je na temu nabavke bespilotne letelice od kineza, ali još uvek nije ništa konkretno ugovoreno.

Kadrovi za ministre biraće se na osnovu programa buduće Vlade Srbije, a ne obrnuto

Vulin je komentarišući njegova očekivanja nakon što je saopšteno ime mandatara, rekao da mandatarka mora da razgovara sa svim šefovima partija, poslaničkih grupa, da vidi da li ima podršku za to, pa će onda, kako kaže, pretpostavlja, izaći sa programom svoje vlade.

- Iz programa proizilaze kadrovi ne obrnuto - rekao je Vulin.

Kako kaže, predsednik Vučić je rekao pre izbora da buduća vlada mora da ima program na osnovu koga će se birati kadrovi, ne obrnuto.

Vulin kaže da je zanimljiva tendencija da se predsedniku Aleksandru Vučiću zabrani da učestvuje na izborima, da bude nosilac liste, šef partije, da izlazi na bilo kakve izbore.

- Zdravom razumu je teško da to prihvati kao mogućnost. Sada će glavni pritisak biti da se Vučić više ne kandiduje, da ne sme da nosi listu. Sada slušate razne evropske funkcionere koji kažu da to što je on na listi dalo je preveliku prednost - naglasio je on.

Vulin je rekao da je suština demokratije da zemlju vodi onaj koga građani hoće i kome veruju, a ne koga neće i kome ne veruju.

- Sada se stvorila čudna politička škola koja kaže da izbori nisu važni, već da je važan osećaj, atmosfera koja se napravi u medijima - rekao je Vulin.

Napadi na Vučića jer neće da prizna lažnu državu

Vulin je ocenio danas da su napadi na predsednika Srbije Aleksandra Vučića rezulat toga što on neće da prizna tzv. Kosovo i što čuva interese Srbije i srpskog naroda.

- Šta god radili, koliko god ekonomski napredovali, koliko god se predsednik trudio da sačuva mir u regionu uprkos drugima, koliko god se trudio i razvijao ekonomiju i reformisao društvo, ništa nije važno. Važno je samo postizanje sveobuhvatnog pravnoobavezujućeg sporazuma - čitaj 'priznanje Kosova' - rekao je Vulin.

Vulin kaže da bi, da je Vučić priznao 'Kosovo' tražili da ga proglase doživotnim "predsednikom svega", čuvali bi ga, bio bi najbolji, najpametniji, najveći demokrata i ništa drugo ne bi bilo važno.

Podsetio je da je Prišina imala jednu jedinu obavezu da sprovede Zajednicu srpskih opština, a Hoti kaže "to ćemo kada priznate Kosovo".Vulin je ocenio i da će glavni ptisak i tendencija biti da se Aleksandru Vučiću zabrani da učestvuje na izborima, da bude nosilac liste.

- Glavni pritisak će biti da se on ni slučajno više ne kandiduje, da ne sme da nosi listu. Zar nije suština demokratije da zemlju vodi onaj kojeg građani hoće, a ne onaj kojeg neće - pritao je Vulin.

Prema njegovim rečima, stvorena je "čudna politička škola koja kaže da izbori nisu važni, da je važan osećaj i atmosfera koja se napravi u medijima".

Vulin je podsetio da je predsednik Vučić pre izbora rekao da Vlada koja će biti formirana, ukoliko građani daju poverenje listi koju je predvodio, a dali su ogromno poverenje, mora da ima program na osnovu kojeg će se praviti kadar, a ne obrnuto i da postoji politika kojoj će svi morati da se prilagode.