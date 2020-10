OD DANAS NA SNAZI NOVE MERE: Skraćuje se radno vreme objekata, ali će neki biti otvoreni i POSLE 23 SATA - Evo na koga se ne odnosi zabrana

Na predlog Kriznog štaba od danas će radno vreme ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata biti ograničeno do 23 sata.

Od danas, svi objekti mogu da rade do 23 časa, uključujići i one sa baštama, odlučio je juče Krizni štab za borbu protiv koronavirusa. Situacija je, kako su članovi Štaba juče saopštili, alarmantna.

Odluka na snagu stupa danas, a ograničavanje radnog vremena do 23 časa zapravo je pooštravanje mera, jer su pojedini objekti, koji imaju bašte, mogli da rade do jedan sat posle ponoći.

Epidemiolog Darija Kisić Tepavčević izjavila je i da će kontrola primene mera biti pooštrena u celoj Srbiji, a posebno u onim delovima gde je registrovan najveći broj obolelih.

- Kontrola i sankcije će biti mnogo strože nego u prethodnom periodu - rekla je Kisić.

Neki će, ipak, raditi i posle 23

Na apoteke i određene pumpe ne odnosi se mera o radnom vremenu do 23 sata, pojasnila je juče dr Tepavčević.

- Objekti koji su izuzeci su apoteke i određene pumpe, jer je neophodno održati kontinuiran rad za normalno funkcionisanje - rekla je dr Tepavčević.

Na pojedine kritike zbog ograničavanja radnog vremena do 23 sata i pitanja "da li to znači da ne možemo da se zarazimo do 23h", Kisić odgovara da svako može uvek da se zarazi, ako sebe dovede u rizično ponašanje, ali da se pokazalo da posle 23 sata u svim objektima dolazi do većeg okupljanja i gužvi, pa je veća verovatnoća inficiranja.

Kisić je istakla da će se efekti danas donetih mera videti za 10 do 14 dana.