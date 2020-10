MOGLA BI DA OSTANE I BEZ RODITELJSKOG PRAVA? Majci koja je zlostavljala bebu preti do PET GODINA ROBIJE! (VIDEO)

Snimak žene koja svoju bebu grubo prebacuje iz ruke u ruku, ne vodeći pri tom računa o bezbednosti i zdravlju deteta, šokirao je čitavu javnost i velikom brzinom proširio se društvenim mrežama. Ova majka bi, prema rečima sagovornika Pinka, mogla da dobije zatvorsku kaznu do pet godina, ali i da ostane bez roditeljskog prava.

Gradska sekretarka za socijalnu zaštitu Nataša Stanisavljević je istakla da je za manje od 24 sata pružena zaštita detetu, napomenuvši da je postupak u toku, te da detalje slučaja ne može da komentariše.

Ne okrećite glavu, prijavite ovakve slučajeve

- Kada se ovakvi slučajevi dese, da se neko maloletno dete nađe u ovoj situacij. Važno je da prenesemo i da pojasnim našim građanima šta da urade. Uzmete telefon, pozovete i prijavite policiji. To možete da uradite i anonimno. Dovoljno je da kažete na toj i toj lokaciji video sam to i to, ako ne policiji, onda komunalnoj policiji ili Centru za socijalni rad – naglasila je Stanisavljević.

Prema njenim rečima, prioritet je bezbednost dece i sve akcije se preduzimanju sa tim ciljem.

Stanisavljević je istakla da je snimak skrenuo pažnju javnosti na stvari koje se dešavaju, a sa druge strane je poruka svima da ne okreću glavu kada ovakve stvari primate na ulici.

Kako je napomenula, problem se ne može rešiti tako što ga samo snimite, a ne prijavite.

- Prva i osonovna stvar je da se prijavi, to je obaveza svakoga od nas, kako bi moglo da se pomogne detetu ili deci u nevolji. To je najvažnije da bi se zaštitio interes deteta – istakla je ona.

Stanisavljević je istakla da se ovde govori o dva postupka – utvrđivanju krivično-pravne odgovornosti majke i o zaštiti deteta.

Kako je dodala, po porodičnom zakonu, postoji mogućnost upozorenja roditelja, odnosno staratelja, a potom i nadzor nad vršenjem roditeljskog prava,

Advokat Aleksandar Radivojević kaže da se ponašanje sa snimka može klasifikovati kao zanemarivanje i zlostavljanje maloletnog lica, za šta je predviđena kazna od tri godine do pet godina zatvora.

Brza i efikasna reakcija nedležnih

- Nadležni organi su vrlo efikasno reagovali – dodao je Radivojević i objasnio da sada javni tužilac i policija kvalifikuju delo, kreće se u istragu i može da se odredi pritvor do 30 dana.

Radivojević je istakao da ponašanje njenog supruga, kojim se majka sa snimka branila, neće biti nikakva olakšavajuća okolnost prilikom donošenja presude.

- Država je ta koja mora da zaštiti dete – podvukao je Radivojević i naglasio da je ovo nije jedinstven problem.



Na pitanje da li u ovakvim situacijama majkama može da se oduzme dete, Radivojević je naveo da je to u proceduri moguće.

- Postoji obaveza Centra za socijalni rad da pokrene postupak radi utvrđivanja podobnosti roditelja – dodao je Radivojević.