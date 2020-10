KORONA BUKTI U REGIONU! Rekordan broj novozaraženih beleže Rumunija, Severna Makedonija, BiH i Mađarska!

U regionu bukti epidemija koronavirusa.

U Crnoj Gori je u poslednja 24 sata registrovano 210 novozaraženih korona virusom i jedan smrtni slučaj, saopštio je Institut za javno zdravlje. Najviše novozaraženih je iz Podgorice - 77. U posljednja 24 sata prijavljen je oporavak 247 pacijenata. Ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva Kovid-19 u Crnoj Gori trenutno je 3.659. Od početka godine ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim korona virusom je 13.004. Ukupan broj preminulih povezanih sa Kovid-19 infekcijom od početka juna iznosi 182, a od početka godine 191.

U Rumuniji je potvrđeno čak 3.130 novih slučajeva korona virusa, saopšteno je danas u Bukureštu. Ukupan broj potvrđenih slučajeva od početka pandemije dostigao je 145.700, a 113.112 osoba se oporavilo od korona virusa, prenosi Agerpres. Još 44 osobe su preminule, a od COVID-19 u Rumuniji je umrlo ukupno 5.247 ljudi.

U Bosni i Hercegovini je u poslednja 24 sata registrovan rekordan broj od 456 novozaraženih korona virusom i pet preminulih. Od toga je u Republici Srpskoj zaraženo 155 osoba, a u Federaciji BiH 296, gde je i pet preminulih pacijenata. U Republici Srpskoj je 90 muških i 65 ženskih osoba novozaraženih virusom, od kojih je 47 mlađe, 94 srednje i 14 osoba starije životne dobi, saopštio je Institut za javno zdravlje. Do sada je u Republici Srpskoj potvrđeno 10.003 slučajva virusa korona, a preminulo je ukupno 318 osoba kod kojih je potvrđen test na novi virus korona. Ukupan broj hospitalizovanih u Republici Srpskoj je 183. U protekla 24 časa Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH prijavljena su 1.604 uzorka, od kojih je 296 pozitivno na virus koronu.

U Sloveniji je u prethodnih 24 časa registrovano 387 slučajeva korona virusa, što je novi rekord od početka epidemije u toj zemlji, navedeno je na sajtu Covid-19 Sledilnik. Tokom jučerašnjeg dana izvršeno je nešto manje testova nego prethodnog dana - 3.665, a stopa pozitivnih slučajeva viša je od 10 procenata prvi put, prenela je STA. Broj pacijenata u bolnicama porastao je na 131 sa 122, što je, takođe, novi rekord, dok se 21 osoba nalazi na odeljenjima intezivne nege. Od korona virusa preminula je jedna osoba, pa ukupan broj smrtnih slučajeva iznosi 160. U Sloveniji trenutno ima 2.426 aktivnih slučajeva, za 10 procenata više nego prethodnog dana, dok upan broj zaraženih od korona vrusa od početka epidemije iznosi 7.120.

U Hrvatskoj su u poslednja 24 sata registrovana 542 nova slučaja zaraze korona virusom, što je najviše do sada, kao i jedan smrtni slučaj. Broj aktivnih slučajeva je time povećan na 2.206, saopštio je Nacionalni štab civilne zaštite. Među njima je 361 pacijent na bolničkom lečenju, od toga je na respiratoru 27 pacijenata. Preminula osoba je muškarac rođen 1937. godine. Od 25. februara u Hrvatskoj je do danas zabeleženo 18.989 osoba zaraženih novim korona virusom, od kojih je 310 preminulo, ukupno su se oporavile 16.473 osobe od toga 165 u poslednja 24 sata. U samoizolaciji je trenutno 10.908 osoba. Do danas su ukupno testirane 344.533 osobe, od toga 5.939 u poslednja 24 sata.

Broj novih slučajeva korona virusa u Mađarskoj porastao je za 932 na 34.046, a u poslednjih 24 sata preminula je još 21 osoba. Dosad je umrlo 898 pacijenata. Aktivnih slučajeva trenutno je 23.961, a u bolnicama se leči 804 pacijenta, pokazuju podaci sajta vlade, prenosi MTI. Nadležni upozoravaju građane da poštuju mere fizičke distance i higijene. Zabrana ulaska za strane državljane ostaje na snazi. Osim u prodavnicama i javnom prevozu, nošenje maske je obavezno sada i u bioskopima, pozorištima, zdravstvenim i socijalnim institucijama, a klubovima je radno vreme skraćeno do 23 sata.

U Bugarskoj je u poslednjih 24 sata registrovan rekordan broj novih slučajeva korona virusa - 437, a preminulo je još 11 osoba, pokazuju zvanični podaci. Od početka pandemije u toj zemlji potvrđeno je 22.743 slučajeva kovida uključujući 873 smrtna slučaja. Nadležni su najavili nove restriktivne mere kao što su zatvaranje restorana ako se nastavi skok broja novozaraženih, ali isključuju potpuno zatvaranje zemlje, prenosi Rojters. Prema podacima ministarstva zdravlja, bugarskim bolnicama nedostaje medicinsko osoblje, naročito medicinske sestre pošto je zaraženo 1.263 zdravstvenih radnika.

Zdravstvene vlasti Severne Makedonije objavile su danas da su registrovana 364 nova slučaja korona virusa, što je najveći dnevni broj drugi dan zaredom.Broj zaraženih juče je prvi put prešao 300 i iznosio 317, a od 2. oktobra je već tri puta bilo po više od 200 novih slučajeva u jednom danu. Prema saopštenju Ministrstva zdravlja Severne Makedonije, nova 364 slučaja su potvrdjena sa 2.140 testova u prethodna 24 sata.Od juče u podne su umrle još tri osobe od korona virusa, čime je broj preminulih povećan na 775.Ukupan broj dijagnostikovanih na korona virus od početka epidemije u Severnoj Makedoniji je 19.777, a aktivnih slučajeva 3.147.

U Republici Srbiji do 15 časova 8. oktobra 2020. godine registrovana su ukupno 34.334 potvrđena slučaja kovid 19. Od poslednjeg izveštaja testirani su uzorci 6.139 osoba od kojih je 151 pozitivna. U poslednja 24 sata preminule su dve osobeDo 15 časova u Republici Srbiji na koronavirus testirane su ukupno 1.179.721.Na respiratorima je trenutno 21 pacijenata.