Vučević: Izgradnjom Fruškogorskog koridora, brze pruge i budućeg autoputa Novi Sad - Zrenjanin, rešeni ključni saobraćajni problemi

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević nakon potpisivanja ugovor za izgradnju Fruškogorsog koridora koji će ići od Novog sada do Rume, izjavio je da će ta deonica mnogima značiti.

Fruškogorski koridor će zvanično biti brza saobraćajnica od Rume do Novog Sada u dužini od 47,7 kilometara, koja će spojiti auto-puteve ka Šidu i Subotici.

Fruškorogski koridor će imati četiri kolovozne trake širine po 3,5 metra, ali neće imati zaustavne trake, zbog čega se neće voditi kao klasičan autoput već kao brza saobraćajnica.

- Koristim priliku da čestitam svim građanima Novog Sada, ali i Vojvodine i nape otadžbine Srbije, kao i građanima Republike Srpske, pre svega ovog severnog dela na potpisivanju ugovora za izgradnju autoputa Novi Sad - Ruma, takozvanog Fruškogorskog koridora. Čestitam i predsedniku Republike, Vladi Srbije, kineskim partnerima, to je sjajna vest za Novi Sad, ali i Vojvodinu i celu Srbiju. Banjalučani će takođe lakše dolaziti do Novog Sada sa autoputa Beograd – Zagreb, ali ovo je praktično povezivanje Podrinja, Mačve, Srema, Bačke i Banata. Ne treba zabraviti da će deo tog Fruškogorskog koridora biti ne samo tunel, već još jedan most u Novom sadu koji se nalazi nizvodno od grada prema Sremskim Karlovcima i koji će rasteretiti u dobroj meri teretni drumski saobraćaj u ovom delu. Sa dobijanjem brze pruge i ovog koridora, a i budućeg autoputa Novi Sad - Zrenjanin, mi smo praktično rešili sve one ključne saobraćajne infrastrukturne probleme – naveo je Vučević.