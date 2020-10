HOĆE LI NAM SE PONOVITI JUL? I tada je sve počelo sa blagim porastom broja zaraženih, nekoliko dana smo imali cifre preko 100, a onda - BUM!

Podudarnost je jeziva, ali svi se nadamo da se neće dogoditi isto.

Sve ovo sa korona brojkama i porastom broja zaraženih od korona virusa u Srbiji podseća na situaciju s kraja juna i početka jula, meseca koji ćemo pamtiti po drugom piku epidemije. Tada smo u jednom trenutku došli čak do 467 zaraženih za jedan dan!

Verujemo da niko od nas ne želi da nam se ovo ponovi, ali je nemoguće ignorisati podudaranja te i situacije u kojoj se sada nalazimo.

Naime, tada smo nakon vanrednog stanja i policijskog časa jedva dočekali da se opustimo i krenemo u normalan život. Sve je nagoveštavalo da se sitacija smiruje, ukinute su rigorozne mere, bilo je leto, mislilo se da toplije vreme smeta virusu... a onda BUM!

Pre tog buma, situacija je izgledala ovako...

Sredinom juna broj novootrivenih slučajeva danima se kretao oko 100. Onda smo 23. juna zabeležili 102, samo dva dana kasnije, dakle 24. juna 143 (malo manje nego juče, kada brojimo 151), ponovo za dva dana "kriva" se diže na 193, 28. juna na čak 254, 3. jula skok na 359.... I sve tako brzinom munje do 467 novonaraženih 2. jula!

Sve ono što je prethodilo ovakvom naglom skoku podseća na situaciju u kojoj smo sada.

Kriva za septembar i oktobar izgleda ovako, s tim što smo 7. oktobra imali 121, a juče već 173.

Dakle, sitacija je varilala, kriva je izgledala prilično histerično i nestabilno, onda nekoliko dana za redom trocifrene brojke - 121, 151, 173.

Ako se nastavi ovim tempom, a struka upozorava da smo se ponovo prilično opustili, drastičan porast broja zaraženih je neminovan.

Pogledajmo samo kako je taj skok izledao u julu i sitaciju iz juna koja je tome prethodila i koliko liči na sadašnju:

Osim toga dva naša stručnjaka, epidemiolozi i članovi Kriznog štaba za borbu protiv korona virusa dr Branislav Tiodorović i dr Predrag Kon najavili su treći pik epidemije korona virusa za novembar.

Novi udar u novembru

- Novi udar korone u Srbiji očekuje se u novembru, sada smo u pripremama za taj najteži period. Trenutno je važno kontrolisati poštovanje svih donetih propisa, a u budućnosti bi i neke preporuke mogle da pređu u obavezne mere - rekao je pre nekoliko dana dr Kon.

Time je potvrdio i ono što je krajem septembra predvideo i dr Tiodorović.

- U novembru, kada dođu hladniji dani, neminovan je skok broja zaraženih od korone. Od našeg opreza zavisi koliko će to biti i zato smo odlučili da i dalje ne dozvoljavamo velika okupljanja i da samo postepeno ublažimo mere - rekao je on tada.

Međutim, ne da mere nisu ublažene, nego su čak i pooštrene, s obzirom na to da nam tako diktira trenunta epidemiološka situacija, odnosno taj porast broja zaraženih već imamo.

Tako je Krizni štab, usled pogoršane epidemiološke situacije, doneo odluku da svi ugostiteljski, trgovinski i zanatski objekti, uključujući i one sa baštama, u celoj Srbiji mogu da rade do 23 časa, umesto do jedan sat posle ponoći. Ta odluka važi od juče, a na ovom linku pogledajte koje još sve mere važe u Srbiji, a mnogi su ih izgleda zaboravili.

Uz to otvoren je i viber broj - 064/8811405 na koji građani mogu putem viber aplikacije da prijave nepoštovanje epidemioloških mera, naročito u ugostiteljskim objektima i drugim mestima gde se okuplja veći broj gradana, saopštilo je Ministarstvo zdravlja.

Takođe, nadležne službe će od danas pojačano kontrolisati ugostiteljske objekte, a od juče se sa tim startovalo u gradskom prevozu.