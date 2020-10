SRBIJA ULEĆE U CRVENU ZONU! Najnovije prognoze profesora Kočovića nisu dobre, pogledajte šta nas čeka

Prema ranijim računicama i prognozama profesora Petra Kočovića videli smo da je Srbija već u trećem talasu korona virusa.

Sada, njegovi najnoviji proračuni pokazuju da nas u naredim danima očekuje uspon trećeg talasa kada je reč o broju zaraženih.

- Nakon broja zaraženih od 7. oktobra Srbija je izašla iz zelene zone, sa 15 zaraženih na 100.000 stanovnika u poslednjih 14 dana. U narednih devet dana, uključujući i 7. oktobar ovaj broj će da se duplira, pa ćemo iz žutog ući u crveni talas. To praktično znači da će broj od 250 zaraženih na dnevnom nivou biti realnost. Imamo malo dana da se spremimo da u potpunosti poštujemo sve mere lične zaštite - kaže prof. Kočović.

Da ovo, što je prikazao prof. Kočović ima smisla, govore i same brojke i svakodnevni korona preseci koje pratimo. Kako već par dana beležimo trocifreni broj novozaraženih, nije isključeno da i u narednim danima bude povećanja broja obolelih.

Prema poslednjem grafičkom prikazu prof. Kočovića uspon prvog talasa bio je od 3. do 6. aprila, drugog od 22. do 29. juna, dok se uspon trećeg očekuje od 7. do 15. oktobra i verovatnoća da se ovo dogodi je veća od 84 odsto.

Ako posmatramo broj zaraženih na 100.000 stanovnika na grafici vidimo da je u toku prvog i drugog talasa ta cifra bila nešto iznad 25, dok će prema projekcijama ona narednih dana u usponu trećeg talasa doći i do 30 zaraženih na 100.000 stanovnika.

Ono što je zabrinjavajuće jeste da posle najavljenih devet dana uspona trećeg talasa, kako je profesor obelodanio u komentarima – ulazimo u crvenu zonu! Što znači da ćemo imati više od 30 novoobolelih na 100.000 stanovnika.

- Mislim da smo ipak nešto naučili iz pretodna dva talasa, a to je da moramo da se čuvamo, što može da dovede do blaže zaraze nego u drugom talasu. Ali, da sačekamo - naglasio je profesor.Kočovićeva ekipa je i ranije predstavila grafikon predviđenog kretanja epidemije korona virusa u Srbiji do kraja godine po kojoj bi najveći udar usledio prvih dana novembra sa preko 60 zaraženih na 100.000 stanovnika.