DR TIODOROVIĆ UPOZORAVA: Za dve nedelje mogli bismo da imamo i 500 OBOLELIH DNEVNO, a to znači ZATVARANJE ŠKOLA I UVOĐENJE NOVIH MERA!

Ova nedelja biće veliki test, tvrdi epidemiolog.

Treći talas korone uveliko je u toku i ako se ne budemo urazumili i poštovali protivepidemijske mere, za dve nedelje imaćemo više od 500 obolelih dnevno, a kad pređemo taj broj, moguće je da ćemo odlučiti da više ne bude nastave u školama i na fakultetima, već će nastava biti isključivo onlajn, od kuće.

Ovako trenutnu epidemiološku situaciju predočava dr Branislav Tiodorović za "Kurir".

Prethodnih dana smo se opasno približavali brojki od 200 obolelih za dan.

- Ova nedelja biće veliki test, uverićemo se da li je i onaj deo naroda koji ne poštuje baš mnogo mere shvatio da je ozbiljno i da li svi naši apeli imaju nekog uspeha ili smo osuđeni na potpuni neuspeh. Za mene je prijatno iznenađenje što se u Nišu prethodna dva-tri dana, kao i u nekim drugim gradovima, ugostitelji pridržavaju radnog vremena do 23 sata. Ako i u Beogradu bude krenulo kako valja, onda nećemo preći 100-150 novih pozitivnih dnevno. Međutim, ukoliko u Beogradu ne bude shvaćeno koliko je situacija ozbiljna, kao i u Novom Pazaru, koji je ukinuo pa ponovo vratio vanrednu situaciju pod pritiskom s vrha, imaćemo najmanje 300-400 novih slučajeva dnevno vrlo brzo.

A šta će biti sa školama i fakultetima?

- Škole i fakulteti se zasad drže. Ali ako pređemo 500 zaraženih za dan, što je realno očekivati da će se desiti u naredne dve nedelje, ako se narod ne uozbilji, nastava više neće biti u školama i na fakultetima, već isključivo onlajn.

Pa koja nam je strategija da ne dođemo do 500 slučajeva?

- Jedini izlaz je da napravimo dobar uvid u svaku lokalnu zajednicu. Ne možemo u celoj državi ići s još jačim pooštravanjem mera ako se razbuktavanje dešava u najveći gradovima i nekim sredinama koje neće da shvate koliko je situacija ozbiljna.

Koje su to mere?

- Zatvaranje ugostiteljskih objekata i smanjivanje okupljanja sa 30 osoba! na pet. Oni gradovi i varoši koji se trude ne treba da budu kažnjavani. Geografskom distribucijom broja pozitivnih videće se gde je žarište, pa ako bude trebalo, i pojedini delovi grada biće zatvoreni ili deo grada neće u potpunosti funkcionisati. Ne treba uvoditi policijski čas, već potpuno zatvoriti kafiće, restorane, a prodavnice, snabdevanje hranom, pumpe i apoteke treba ostaviti da rade. Zatvorićemo i bioskope, pozorišta, neće biti dozvoljene nikakve manifestacije, ni kulturne ni muzičke. Zašto bismo u Pirotu išta zatvarali kad taj grad za tri meseca ima ukupno osam slučajeva. Ne moraju svi da plaćaju ceh zbog neodgovornog ponašanja nekih.

Znači li to da ćemo ubrzano puniti bolnice?

- Dobra stvar ovog trenutka je što je, i pred povećanja broja pozitivnih, hospitalizacija još na niskom nivou. A to znači da su pozitivni s blagim simptomima ili čak i asimptomatski slučajevi. I tu situaciju treba iskoristiti da se zdravstveni sistem pripremi i da sve mere idu ka tome da smanjimo rizike u prenošenju virusa s mladih na stariju populaciju. Ogromna većina noovozaraženih je starosti između 20 i 40 godina. Pažnja je zato na studentima, srednjoškolcima, mladima. Ali moramo da gledamo i na velike kolektive.

Pa kako da sprečimo to prenošenje?

- Svi koji su pozitivni, a nisu za bolnicu idu u kućnu izolaciju 14 dana. A onda da obezbedimo povećani obim testiranja, da idemo i na one koji su kontakti inficiranih.

Procenat pozitivnosti je već 3,5 odsto, koliko je pozitivnih u odnosu na broj testiranih?

- I pozitivnost će još da raste ako se odmah ne uozbiljimo. I zato je izuzetno važna ova nedelja, da vidimo da li smo uspeli da ubedimo sve one koji su potencijalni izvor virusa da se ponašaju odgovorno prema sebi i okolini.

Dakle, da očekujemo novi jul?

- Nadam se da neće biti kao u julu. Da nam se to ne bi desilo, konstantno skrećemo pažnju stanovništvu da se ponaša odgovorno. Uvek je bolje shvatiti ozbiljnost situacije nego koristiti kazne i prekršajne prijave.

A do kada će trajati ovaj treći talas?

- Sigurno će trajati sve do nove godine. Oktobar će da prođe vrlo brzo, a time prolazi i miholjsko leto, kad je više ljudi bilo na otvorenom. A onda dolaze novembar i decembar, hladni i vlažni, ljudi će boraviti u zatvorenom. I normalno je da će biti mnogo veći rizik za prenošenje.

Pa do nove godine ćemo doći do 1.000 zaraženih dnevno?

- Uz poštovanje svih mera, možemo da se izborimo. Zaista se nadam da će svi biti svesni da se moramo ponašati odgovorno i da nećemo preći tu strašnu brojku.

I pored svega toga, treba da slavimo krsne slave?

- Obavezno da se slave slave, s tim da svaki domaćin proceni koji su to uslovi pod kojima će bezbedno slaviti. A to znači ne više od 30 ljudi, ali i da se ima prostor za to, da bude barem 1,5 m između svakog. Tamjan je dobro da koriste, ali tamjan nije taj koji će sigurno dezinfikovati prostoriju. I hrana treba da bude pripremljena uz poštovanje dezinfekcije. Srpski običaj je da se slavi u kući. A to moderno proslavljanje po kafanama, to nije srpski običaj. I podrazumeva se - bez grljenja i ljubljenja.