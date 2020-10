Danima se najavljuje dolazak zahlađenja, velikog nevremena praćenog obilnim padavinama, olujnim vetrom, a u nekim delovima zemlje i - snegom.

Hladan talas već je napravio haos u susednoj Hrvatskoj, a kako se može videti na radarskim slikama uveliko je stigao i u Srbiju, te bi u poslepodnevnim časovima trebalo da se proširi na celu zemlju.

Kako su najavili meteorolozi za jedan dan se očekuje količina padavina koja se prosečno zabeleži tokom celog meseca oktobra, tako da je moguće i izlivanje bujičnih reka, posebno na slivu Kolubare, kao i delovima Zapadne Morave.

U zapadnim delovima Srbije na snazi je narandžasti meteoalarm, a u centralnim žuti, dok će nevreme najmanje osetiti oni u istočnim krajevima. Međutim, upravo će oni tokom sutrašnjeg dana biti najviše na udaru...

"Veliki deo regiona će do sutra uveče dobiti preko 100% prosečnih padavina za ovaj mesec. U toku noći planine preko 1.000 metara nadmorske visine mogu očekivati sneg. Najjače padavine treba očekivati od danas posle podne do utorka ujutro, pa za vrlo kratko vreme može doći do naglog porasta nivoa vode u bujičnim, planinskim tokovima i ponegde može doći do kratkotrajnog izlivanja - upozorio je profesor geografije i ljubitelj meteorologije Marko Čubrilo koji je u više navrata "predvideo" nevreme i poplave u Srbiji.

Interesantno je da je temperatura u Beogradu ovog jutra u padu. Tako smo u 6.00 časova imali 15 stepeni, a u 9.00 je prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda samo 11!